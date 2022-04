La frontière terrestre américaine est à nouveau fermée aux Ukrainiens

Nikita, accompagné de sa femme Natalie et de sa fille Nicole de 3 ans et demi, est épuisé. Il a quitté Irpin en Ukraine au début de la guerre en transitant par la Moldavie. Ce dimanche, il est arrivé de la Pologne par avion jusqu'à Tijuana, sur la côte ouest mexicaine. Un long périple de 24 heures qui l'a fait atterrir au centre sportif Benito Juarez, à quelques minutes de route du poste-frontière de Tijuana qui mène tout droit à la Californie.

Nikita a fait le voyage depuis Irpin avec sa femme et sa fille de 3 ans et demi, dans l'espoir de traverser la frontière terrestre à Tijuana vers les États-Unis. Photo : Radio-Canada

Plus rien ne retenait la famille dans son pays. J'ai perdu mon commerce et mon appartement à cause de la guerre, tout ce qu'il me reste tient dans ces quelques bagages.

Une frontière terrestre américaine fermée depuis deux ans

Nikita a fait comme tous ces Ukrainiens qui n’ont pas voulu attendre des mois pour avoir des nouvelles de leur dossier d’immigration déposé dans des ambassades américaines en Europe, submergées par les demandes de réfugiés ou de demandeurs d’asile.

Il a profité d’une exemption spéciale de l’administration Biden qui permettait aux Ukrainiens de traverser la frontière terrestre via le Mexique alors que celle-ci est fermée à l’ensemble des migrants depuis le début de la pandémie en 2020.

Le poste-frontière terrestre de Tijuana était un point d'entrée à pied pour les migrants qui veulent traverser aux États-Unis. Photo : Radio-Canada / Frédéric Arnould

Le Title 42, une politique de l'ère Trump qui s'est poursuivie sous l'administration Biden utilise le prétexte de la pandémie pour fermer la frontière, bloquant les migrants et les personnes en quête d'asile afin de les expulser directement vers le Mexique ou leur pays d'origine.

Des milliers d'Ukrainiens ont transité par Tijuana au Mexique dans l'espoir de traverser la frontière américaine. Photo : Radio-Canada / Frédéric Arnould

Depuis le début de l’invasion russe, Anastasia Bolo, cofondatrice de l'organisme United for Ukraine, dit avoir accueilli près de 12 000 personnes de passage ici, à quelques minutes de la frontière. Dans le centre sportif transformé en dortoir géant, les Ukrainiens aspirent à des jours meilleurs après de longs périples et les déchirements d’avoir dû quitter leur pays et leur famille.

Le reportage de Frédéric Arnould Photo : Radio-Canada / Frédéric Arnould

Je suis triste, car il y a tellement de gens qui ont payé leurs billets d’avion jusqu’à 10 000 dollars. C’est beaucoup d’argent et certains d'entre eux n’ont même pas de parrainage pour redéposer une demande d'immigration lorsque la politique Title 42 viendra à échéance à la fin de mai.

Des Ukrainiens espèrent pouvoir traverser la frontière américaine depuis Tijuana pour un motif humanitaire. Photo : Radio-Canada / Frédéric Arnould

Enrique Lucero, responsable des services aux migrants à la Ville de Tijuana, sait que cela sera difficile pour certains de ces Ukrainiens. Beaucoup n’étaient pas au courant du changement des règles. Ils sont donc arrivés à Tijuana, mais ils ne peuvent plus traverser la frontière. Il y en a qui devront retourner en Europe et recommencer à zéro malheureusement.

Des migrants russes dans les limbes

Dans le campement ukrainien, Pavel, sa femme Alyona et leur fils de 12 ans, Dima, semblent déboussolés. Et pour cause, leur cas est beaucoup plus compliqué que ceux des Ukrainiens ici. Ils sont Russes et n'ont aucun passe-droit. Mes amis sont Ukrainiens, mais ils ne peuvent rien faire , explique Pavel, qui a quitté Moscou après avoir manifesté contre la guerre en Ukraine.

Pavel, Alyona et Dima sont arrivés de la Russie à Tijuana. Mais parce qu'ils sont Russes, les services d'immigration américains ne s'occupent pas de leur dossier. Photo : Radio-Canada / Frédéric Arnould

Je ne sais ce qui va nous arriver, car les services d'immigration américains ne veulent pas nous aider parce que nous sommes Russes. On ne peut même plus retourner dans notre pays.

Son fils veut quand même croire à un meilleur avenir de l’autre côté de la frontière, un jour. Je suis inquiet parce que je ne verrai plus ma grand-mère ou mes amis à l’école, mais en même temps je vais vivre aux États-Unis, donc mes sentiments sont mitigés , confie Dima.

Recommencer à zéro

Pendant ce temps, Anastasia Bolo songe déjà à d’autres idées pour éviter que tous ces Ukrainiens soient laissés à eux-mêmes à Tijuana. On va créer un centre d’accueil à Mexico pour tous ceux qui ne peuvent pas annuler ou changer leur billet d’avion ou encore qui ont des problèmes de santé.

Nombreux sont les enfants qui ont quitté l'Ukraine avec leurs parents pour essayer de traverser la frontière américano-mexicaine. Photo : Radio-Canada / Frédéric Arnould

L'option de retourner en Europe n'est plus dans les plans pour certains et leurs moyens de subsistance au Mexique commencent à être limités. Ils peuvent au moins compter sur l'élan de solidarité créé du côté américain grâce à des organismes comme celui d'Anstasia Bolo.

Elle a elle-même réussi à faire venir ses parents de Mykolaïv en Ukraine. J'ai six membres de ma famille en ce moment qui ont traversé en Californie, mais j'ai encore de la famille en Ukraine.

La petite Nicole, trois ans et demi, a fait le voyage avec ses parents depuis la Pologne pour espérer traverser la frontière à Tijuana. Photo : Radio-Canada / Isabelle Barzeele

Nikita est heureux, car il a pu traverser juste avant l'échéance de lundi minuit. Une satisfaction motivée également par l'avenir de Nicole, sa fille de trois ans et demi. Elle connaît déjà tant de choses sur les tanks et les soldats que je ne voulais pas qu'elle vive plus longtemps dans ce contexte.

Dimanche, Nikita a donc pu joindre ses amis à San Diego. On a besoin maintenant de quelques jours pour relaxer et pour penser à l’avenir. Un avenir qui ne le ramènera pas en Ukraine, puisqu'il a décidé de construire sa nouvelle vie aux États-Unis, sous le soleil de la Californie. Mais il pensera à ses semblables qui ne traverseront pas de sitôt cette frontière tant espérée.