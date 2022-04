Blizzard va lancer le jeu mobile Diablo Immortal en juin

Le développeur a par ailleurs lancé un appel à ceux et celles qui voudraient pouvoir participer à des tests de versions bêta. Ces personnes peuvent s’inscrire sur le site web du nouveau jeu  (Nouvelle fenêtre) .

L’histoire de Diablo Immortal se déroule entre Diablo 2 et Diablo 3, selon ce qu’on peut lire sur le site du jeu. Il s’agit d’un jeu massivement multijoueur accessible en ligne seulement.

Les adeptes de l’univers Diablo pourront incarner l’une de six classes de personnages féminins ou masculins : barbare, croisé, chasseur de démons, moine, nécromancien et sorcier.

Pour l’instant, les joueurs et joueuses pourront traverser huit zones différentes où massacrer des monstres, mais l’univers continuera d’être agrandi, selon ce qu’assure Blizzard. On pourra également participer à des événements en direct , affirme le développeur.

S’il est conçu pour les appareils mobiles fonctionnant avec les systèmes d’exploitation iOS et Android, le jeu sera aussi compatible avec les PC, où on pourra y jouer avec un clavier et une souris ou une manette.