Atteint d’un cancer, le député provincial Michael Gravelle quitte la vie politique

Michael Gravelle, le député libéral de Thunder Bay-Supérieur Nord, se retire de la vie politique de l’Ontario après plus de 27 ans au service des élus de sa circonscription.

Il en a fait l’annonce sur les médias sociaux lundi matin.

Au début du mois d’avril, le député avait révélé que le cancer qu’il avait combattu en 2012 était de retour et qu'il allait commencer la chimiothérapie le plus tôt possible.

Michael Gravelle espérait ainsi avoir suffisamment de temps de repos pour participer à la campagne électorale.

« Après avoir beaucoup réfléchi et discuté avec mes médecins, ma famille, mes amis et mes collègues, je suis arrivé à la conclusion que je ne pourrai pas me présenter comme candidat à la prochaine élection. » — Une citation de Michael Gravelle, député libéral de Thunder Bay-Supérieur Nord

Dans un gazouillis sur Twitter, le député confie que la décision a été très difficile à prendre.

Mon état de santé, et les traitements que je devrai faire au cours des prochains mois rendent la chose impossible , écrit-il.

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

Le chef du parti libéral de l’Ontario, Steven Del Duca, salue sa décision, même s’il estime qu’elle est très difficile à accepter. Je suis heureux que lui et sa famille priorisent sa santé et sa guérison.