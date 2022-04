Marjo et Hubert Lenoir au Festival BleuBleu de Carleton-sur-Mer

Le Festival BleuBleu de Carleton-sur-Mer sera de retour du 24 au 26 juin. La rockeuse Marjo et l’auteur-compositeur-interprète Hubert Lenoir seront les têtes d’affiche de l’événement, qui misera pour sa quatrième mouture sur de plus grandes foules.

Le comité organisateur a dévoilé lundi matin la programmation complète de BleuBleu, qui lance depuis 2019 la saison des festivals en Gaspésie. Au total, une vingtaine d’artistes aux styles variés monteront sur les planches à l’occasion de 15 spectacles distincts.

La rockeuse Marjo, entourée de Pierre Lapointe et de Daniel Boucher, photographiée lors de sa participation à la Fête nationale 2021 (archives). Photo : Fête nationale / YAN TURCOTTE

La traditionnelle soirée de la fête nationale, qui ouvrira le bal, sera constituée d’un plateau double offert par Pierre Kwenders et Gros Mené. L’autrice-compositrice-interprète Safia Nolin, alias DJ Mountain Dew Jesus, présentera par la suite sa sélection de classiques québécois.

La Révélation Radio-Canada 2021-2022 Ariane Roy et la harpiste Emilie Kahn seront notamment du festival. Le quintet montréalais 5Sang14 et le rapper Mike Shabb seront quant à eux de la soirée hip-hop destinée à un plus jeune public.

Ariane Roy est une autrice-compositrice-interprète originaire de Québec (archives). Photo : Radio-Canada / Gracieuseté

Comme ce fut le cas par le passé, une portion de la programmation sera dédiée à des artistes locaux ainsi qu’à la diversité culturelle. Le quatuor gaspésien The Triculturals, la formation de Gesgapegiag Micmac Drive et le groupe Irène iront, entre autres, à la rencontre du public.

Les jeunes musiciens qui composent le groupe Irène sont originaires de Gaspé. Photo : Lucile Parry-Canet

Le président du conseil d’administration de BleuBleu estime que l’édition 2022 concordera en tous points avec la vision originale dont s’est doté le rendez-vous musical.

On a la capacité d’accueillir des gens, de faire vivre différents lieux, de donner des expériences diversifiées en termes de styles musicaux et d’être accessible à la population le plus possible , énumère Julien Cyr.

La scène SiriusXM, aménagée au quai de Carleton-sur-Mer (archives). Photo : Gracieuseté de A et B Photo en Gaspésie

En guise de nouveauté, des prestations plus marginales seront présentées au centre Léopold-Leclerc, qui proposera une nouvelle ambiance.

Je pense qu’on a toujours voulu avoir une scène plus expérimentale. On la cherchait, parce qu’on avait plusieurs artistes qui [correspondaient à] une sorte de scène et on n’arrivait pas à les caser quelque part , explique Myriam Sophie Deslauriers, cofondatrice et directrice de production de BleuBleu.

La Cabane-à-Eudore accueillera encore cette année des spectacles plus intimistes (archives). Photo : Radio-Canada / Nadia Ross

Cette scène inédite s’ajoutera à six autres sites déjà connus des festivaliers : la Cabane-à-Eudore, le quai de Carleton-sur-Mer, la microbrasserie Le Naufrageur, le mont Saint-Joseph, le Mixbus (cette fois installé à proximité du restaurant Umi Yama) et le parc des Horizons.

De plus grandes foules

Si le Festival BleuBleu présentera ses spectacles sur trois jours au lieu de quatre comme ce fut le cas par le passé, l'édition 2022 sera synonyme d'expansion en termes d’assistance.

Il y a plusieurs sites où il va y avoir environ 800 personnes. C’est le maximum qu’on va avoir fait jusqu’ici , lance la directrice générale et codirectrice artistique de BleuBleu, Anne-Julie St-Laurent.

« Au total, on espère avoir 5000 à 6000 festivaliers et festivalières. Ça va aussi dépendre du grand spectacle de la fête nationale, qui peut accueillir un peu plus de monde sur la plage. » — Une citation de Anne-Julie St-Laurent, directrice générale et codirectrice artistique de BleuBleu

La fébrilité est déjà au rendez-vous, puisque BleuBleu sera de retour en version régulière après deux éditions marquées par la COVID-19. Seulement quatre spectacles avaient pu être présentés en 2020 tandis qu'en 2021, les mesures sanitaires avaient compliqué la logistique.

Des feux d'artifices lancés à l'occasion de la Fête nationale ont pu être aperçus du quai. Photo : Gracieuseté de A et B Photo en Gaspésie

L’an passé, on a tellement trouvé ça difficile de prévoir l’édition que cette année, j’ai l’impression qu’on est plus optimistes , explique Mme Deslauriers.

La billetterie en ligne sera accessible dès le mardi 26 avril à midi. Afin de favoriser l’accessibilité aux activités, une portion des laissez-passer sera réservée aux festivaliers locaux.