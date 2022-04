Pensionnats pour Autochtones : plus de 200 boîtes de documents à l’examen

Un total de 232 boîtes de documents trouvées dans des entrepôts au cours de la dernière année font actuellement l'objet d'un examen par les tribunaux et d'un examen interne par Ottawa pour déterminer si elles contiennent d'importants dossiers liés aux pensionnats pour Autochtones.

Les documents ont été découverts dans des locaux d'entreposage à Yellowknife et à Vancouver, selon les informations fournies à la Canadian Broadcasting Corporation CBC par un responsable des relations entre la Couronne et les Autochtones.

Le premier lot de documents comprend 125 boîtes en carton trouvées en juin 2021 par le propriétaire d'un entrepôt à Yellowknife qui vidait une unité ayant appartenu à un groupe de guérison de survivants maintenant disparu appelé The Healing Drum ou le Tambour de guérison.

Le propriétaire a ensuite contacté le commissaire à l'information du territoire, qui a lui alerté le bureau régional des Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada (RCAANC). En novembre 2021, les responsables des Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada RCAANC ont pris possession des dossiers.

Ils ont découvert que les dossiers étaient liés à la Convention de règlement relative aux pensionnats pour Autochtones et au processus de compensation des abus connu sous le nom de Processus d'évaluation indépendant (PEI).

Compte tenu des directives strictes concernant la protection de la vie privée et le traitement des dossiers liés au Processus d'évaluation indépendant PEI , les Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada RCAANC ont transmis les dossiers à deux juges chargés de superviser la Convention de règlement relative aux pensionnats pour Autochtones.

Ceux-ci, à leur tour, ont demandé en janvier à la société de gestion des recours collectifs Epiq d'examiner les dossiers et de faire un rapport contenant des suggestions sur la manière dont les documents devraient être traités.

107 autres boîtes trouvées à Vancouver

Le second lot comprend 107 boîtes trouvées dans un entrepôt d'Iron Mountain à Vancouver. Il a également été signalé à l'été 2021. Les derniers documents de ce lot sont arrivés à Ottawa en février 2022, selon les informations fournies par un responsable des Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada RCAANC .

Les dossiers étaient autrefois détenus par Indian Residential Schools Resolution Canada, un organisme créé pour gérer la multitude de litiges civils liés aux pensionnats et à la Convention de règlement.

Ce lot de dossiers se divise en trois grandes catégories : des copies papier des dossiers des pensionnats, comme les cartes des établissements et les registres de fréquentation, qui existaient déjà dans la base de données des Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada RCAANC ; des documents liés aux Premières Nations, mais qui ne viennent pas des pensionnats, comme des comptes-rendus sur des visites communautaires, les conditions des services de santé et les cartes des communautés nordiques éloignées; des documents universitaires accessibles au public.

D'après une évaluation initiale, aucun des dossiers ne contenait d'informations non divulguées auparavant selon le gouvernement.

Ils sont conservés en toute sécurité, comme il se doit, et préservés avec soin par les entités appropriées , précise le ministre des Relations Couronne-Autochtones, Marc Miller.

Des documents passés au crible

Les survivants des pensionnats disent que des documents comme ce registre de décès des élèves du pensionnat de Kamloops de 1935 à 1945 peuvent aider les familles à découvrir ce qui est arrivé à leurs proches. Photo : fournie par Centre national pour la vérité et la réconciliation

Les boîtes de documents ont été trouvées dans le contexte de la découverte de tombes non marquées près de pensionnats pour Autochtones à travers le pays.

Ceci avait poussé plusieurs groupes et individus à exiger qu'Ottawa publie tous ses documents relatifs aux pensionnats pour Autochtones.

Alors qu'une firme nommée par le tribunal et des fonctionnaires fédéraux passent les dossiers au crible, le ministre des Relations Couronne-Autochtones, Marc Miller, indique que les recherches se poursuivent au sein de son ministère et d'autres ministères pour trouver tout document lié à l'époque des pensionnats.

Il s'agit d'un examen approfondi des informations disponibles , explique-t-il.

Cela fait partie de ce processus que je poursuis en tant que ministre. Ce travail n'est pas terminé et est toujours en cours. Le fait de connaître tout élément d'information lié à cette période peut aider à tourner la page et à comprendre la vérité.

Marc Miller a également émis une directive publique à l'intention des fonctionnaires du ministère pour qu'ils signalent et conservent tous les dossiers relatifs aux préjudices historiques causés aux enfants autochtones par le Canada.

Il a indiqué qu'il travaillait également avec les ministres des Services aux Autochtones, de la Justice, de la Sécurité publique, du Patrimoine, ainsi qu'avec Parcs Canada et de Bibliothèque et Archives Canada pour rechercher tout dossier pertinent.

« Je ne serai pas satisfait tant que nous n'aurons pas trouvé toutes les informations possibles. Nous n'en sommes certainement pas là. » — Une citation de Marc Miller, ministre des Relations Couronne-Autochtones du Canada

Marc Miller affirme également que des discussions sont en cours sur la divulgation des dossiers de Justice Canada.

Des milliers de documents entre les mains du Centre national pour la vérité et la réconciliation

En janvier, le ministre Miller a annoncé que son ministère allait transférer 11 récits de pensionnats au Centre national pour la vérité et la réconciliation (CNVR). Parmi ceux-ci, neuf n'avaient jamais été remis au centre. Les deux autres étaient des mises à jour de documents transmis en 2016.

Ces récits résument les histoires compilées par Ottawa sur les pensionnats, ainsi que les dossiers connexes, et étaient initialement empêtrés dans la paperasserie juridique impliquant des entités catholiques.

Marc Miller avait aussi annoncé le transfert de plus de 875 000 documents totalisant environ 1,5 million de pages au Centre national pour la vérité et la réconciliation CNVR .

Ces documents avaient été initialement transférés par le gouvernement conservateur de Stephen Harper à la Commission de vérité et de réconciliation, créée en vertu de la Convention de règlement relative aux pensionnats.

Le gouvernement Harper a fourni certains de ces documents dans deux disques durs dont certains fichiers étaient corrompus et illisibles, selon les détails exposés dans un protocole d'accord entre le ministère et le Centre national pour la vérité et la réconciliation CNVR .

La commission, qui a transféré tous ses fonds et ses dossiers au Centre national de vérité et de réconciliation, avait été contrainte de demander une ordonnance du tribunal pour accéder aux dossiers historiques du gouvernement Harper.

Des dossiers détruits dans des hôpitaux pour Autochtones

Le ministre Marc Miller souligne qu'il a également discuté avec le ministre de la Justice, David Lametti, de la divulgation des dossiers relatifs aux pensionnats pour Autochtones détenus par le ministère fédéral de la Justice, des documents qui ont toujours été difficiles d'accès.

Au fil des ans, les survivants et les chercheurs ont cherché à en savoir plus sur les discussions internes du ministère de la Justice concernant les avis juridiques d'Ottawa sur sa responsabilité dans la gestion des pensionnats au fil des ans.

Dans son rapport, la Commission de vérité et réconciliation du Canada CVR a également demandé au ministère fédéral de la Justice de faire preuve de plus de transparence et de rendre des comptes aux peuples autochtones, ce qui inclut le partage de ses avis juridiques sur les droits des Autochtones.

Le privilège avocat client, le privilège relatif au litige et toutes sortes de concepts juridiques invoqués pour empêcher la divulgation d'informations qui auraient dû l'être sont très difficiles à analyser , précise le ministre Miller.

Il faut des personnes de mon niveau et du niveau du ministre Lametti pour intervenir parfois .

Le ministre des Relations Couronne-Autochtones indique qu'il existe une série de documents historiques qui ne seront pas encore accessibles au public et qui concernent les hôpitaux et les sanatoriums pour Autochtones, où des enfants des pensionnats et des adultes ont été emmenés pour des maladies comme la tuberculose. Nombre d'entre eux sont morts dans ces établissements sans que leurs familles en soient informées.

Ces dossiers font actuellement l'objet d'une procédure de divulgation dans le cadre d'actions collectives en cours, selon Marc Miller.

Il ajoute qu'une grande partie des dossiers des hôpitaux pour Autochtones ont également été détruits il y a des décennies .

Il s'agit d'une question complexe, d'autant plus que nous sommes actuellement dans un processus géré par les tribunaux en ce qui concerne la divulgation des documents .

Avec les informations de Jorge Barrera