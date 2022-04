Ottawa appuie un projet de logements abordables à Charlottetown

La somme s’élève à près de 7,9 millions de dollars et elle provient de l'Initiative pour la création rapide de logements.

Le député fédéral Sean Casey, qui représentait Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, et Brad Trivers, ministre du Développement social et du Logement de l’Île-du-Prince-Édouard, ont annoncé l’investissement lundi matin.

L'immeuble modulaire de quatre étages, situé au 203, rue Fitzroy, comprendra des studios et des logements d'une chambre destinés aux personnes ayant des problèmes de santé mentale ou de dépendance.

Il s’agit d’un projet de la section de l'Île-du-Prince-Édouard de l'Association canadienne pour la santé mentale (ACSM).

Il y a un besoin criant de logements sûrs et abordables à Charlottetown et dans toute la province , souligne la directrice générale de l’organisme, Shelley Muzika, citée dans un communiqué.

L’Association, ajoute-t-elle, pourra aussi disposer de nouveaux bureaux et de salles de réunion pour développer ses programmes d’approche.