Radio-Canada a appris que Revenu Québec a mené des centaines de vérifications au cours des dernières années pour trouver des contribuables ontariens qui, en fait, ont leur résidence principale au Québec.

Selon nos informations, la Sûreté du Québec (SQ) s’est même mise de la partie durant la pandémie, menant des dizaines d’enquêtes pour monter des dossiers pour les autorités fiscales.

Revenu Québec affirme avoir recouvré près de 6 millions de dollars entre 2019 et 2021, y compris les pénalités et intérêts. Toutefois, plusieurs croient que Québec n’en fait pas assez pour récupérer sa juste part d’impôts.

La situation cause une grogne particulière en Outaouais, la zone la plus densément peuplée à la frontière entre l’Ontario et le Québec.

Les voitures immatriculées en Ontario sont nombreuses de l'autre côté de la rivière des Outaouais, comme dans ce quartier de Gatineau. Photo : Radio-Canada

De plus en plus de résidents dénoncent leurs voisins aux autorités, surtout dans des cas où les membres d’une famille, par exemple, conservent des plaques d’immatriculation de l’Ontario pendant des années.

La situation risque de prendre de l’ampleur alors qu’un nombre croissant d’Ontariens s’installent en Outaouais, attirés non seulement par des coûts de logements et d’électricité plus bas, mais aussi par des services plus abordables pour les familles, comme les services de garde.

Un délit qui peut être payant

Selon différents fiscalistes, la tentation est forte pour certains résidents du Québec d’utiliser une adresse en Ontario durant la saison des impôts. Pour un couple de hauts salariés, les économies dépassent rapidement 10 000 $.

À tous les niveaux, c’est plus intéressant d’être en Ontario, et de façon assez substantielle, quand on fait la comparaison par tranche de revenu , explique Éric Gélinas, professeur au Département de fiscalité de l’Université de Sherbrooke.

Selon des comptables, les professionnels du Québec qui travaillent au sein d’une société enregistrée en Ontario peuvent épargner encore plus grâce au faible taux d’imposition des petites entreprises sans employés dans cette province.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Les enquêtes se multiplient

Selon une porte-parole, la Sûreté du Québec SQ a monté une cinquantaine de dossiers en 2020 et en 2021 en lien avec des allégations de fraude fiscale, principalement en Outaouais. La Sûreté du Québec SQ a refusé de commenter plus en détail ses activités, affirmant qu’elle travaillait en partenariat avec Revenu Québec sur ces dossiers.

Selon nos informations, les enquêtes de la Sûreté du Québec SQ ont été nourries par le travail des patrouilleurs qui ont effectué des contrôles lorsque les déplacements non essentiels étaient interdits durant la pandémie. De plus, la Sûreté du Québec SQ a mené des enquêtes à la suite de dénonciations de voisins au cours de cette période.

Du côté de Revenu Québec, une équipe spécialisée de vérificateurs en résidence fiscale a été créée en 2017. Cette unité s’attaque au stratagème de fausses adresses dans les régions frontalières.

« Revenu Québec est bien au fait de ce stratagème et ne ménage aucun effort pour le contrer. La pleine récupération par le Québec des revenus fiscaux qui lui sont dus représente une priorité pour Revenu Québec. Il s’agit d’une question d’équité envers tous les citoyens et les entreprises qui s’acquittent de leurs obligations. » — Une citation de Geneviève Laurier, porte-parole de Revenu Québec

En trois ans, l’agence a fait des vérifications auprès de 447 particuliers et adressé des avis de cotisations - souvent sur plusieurs années - à 179 d’entre eux. En tout, Revenu Québec a récolté 5,7 millions de dollars en revenus supplémentaires.

Le cabinet du ministre des Finances du Québec affirme être bien au fait du phénomène d’évitement fiscal remarqué dans les régions limitrophes avec d’autres provinces .

Nous allons continuer de nous assurer que les efforts nécessaires soient faits afin d’assurer une équité fiscale pour tous , affirme Fanny Beaudry-Campeau, porte-parole du ministre Éric Girard.

Difficiles à épingler

Les nouveaux résidents du Québec ont officiellement 90 jours pour immatriculer leur véhicule auprès de la Société de l’assurance automobile du Québec. C’est aussi après trois mois qu’ils sont couverts par le Régime d’assurance maladie du Québec.

Les nouveaux résidents doivent aussi payer leurs impôts au Québec dès qu’ils établissent leur résidence principale dans la province, en date du 31 décembre de chaque année.

Selon Éric Gélinas, le lieu de résidence est déterminé en fonction d’une série de critères objectifs, et non pas en fonction de la préférence personnelle du contribuable.

Malgré tout, cet avocat spécialisé dans les questions fiscales convient qu’il peut être difficile pour les autorités québécoises d’identifier les résidents du Québec qui utilisent une adresse en Ontario.

Ce qui ajoute au défi, c’est que le Québec est la seule province qui a sa propre agence de perception des impôts. Les résidents d’autres provinces ne font qu’envoyer une déclaration à l’Agence du revenu du Canada (ARC), qui gère les composantes fédérales et provinciales.

Même dans les cas où une fausse adresse est utilisée, l’Agence de revenu du Canada ARC ne perd pas d’argent.

La composante fédérale est payée dans tous les cas, et la composante provinciale est payée en Ontario, donc il n’y a personne vraiment qui va s’en plaindre, autre que le Québec , déclare M. Gélinas.

Le groupe Impératif français se plaint de la situation depuis des années, affirmant que les autorités sont complaisantes face au phénomène des faux Ontariens . Selon le président du groupe, Jean-Paul Perreault, les contribuables québécois en sont les victimes puisque ce sont eux qui ont à payer, en plus des leurs, les impôts de ces fraudeurs .

L’opposition demande un blitz

Le député libéral de la circonscription de Pontiac, dans l’ouest de l’Outaouais, affirme qu’il entend régulièrement les plaintes de citoyens au sujet de l’iniquité causée par cette fraude fiscale.

C’est de la fraude , croit André Fortin. C’est tous les bons contribuables, les gens qui font les choses comme il le faut, qui paient la note à la fin de la journée.

André Fortin, député libéral de Pontiac (archives) Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

M. Fortin ajoute que selon ses discussions avec des membres de la Sûreté du Québec SQ , les enquêtes dans ce genre de cas prennent plusieurs journées à mener.

Selon lui, les autorités provinciales doivent envoyer un signal clair à la population qu’elles prennent cette question au sérieux, en augmentant le nombre d’enquêtes. Les autorités devraient entre autres cibler les gens qui se sont installés de manière permanente dans leur chalet durant la pandémie.

Un blitz pourrait envoyer un message. Il y a beaucoup de gens qui, s’ils ont la menace de se faire pincer, pourraient faire la bonne chose , suggère-t-il.

André Fortin affirme que, pour l’instant, il est impossible de chiffrer les pertes fiscales encourues par l’État québécois. Mais il est convaincu que le montant total excède largement les sommes récupérées au cours des dernières années par Revenu Québec.