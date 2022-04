Devenir Roger : un balado immersif sur la maladie d’Alzheimer

Dans son nouveau balado Devenir Roger, la comédienne et réalisatrice Marika Lhoumeau s’intéresse à la maladie d’Alzheimer de façon intime et personnelle. Elle documente un séjour de trois semaines dans un établissement pour personnes atteintes de la maladie neurodégénérative.

Ce nouveau projet s’inscrit dans la lignée de son précédent balado Devenir Margot, dans lequel elle raconte comment son père Roger, atteint d’Alzheimer, s’est soudainement mis à l’appeler Margot.

Marika Lhoumeau poursuit donc cette quête familiale en faisant une immersion à la Maison Carpe Diem, à Trois-Rivières, un lieu qui tente de réinventer la façon dont les personnes atteintes de pertes cognitives sont encadrées.

Au fil du balado, la comédienne réfléchit aux conditions de vie que la société offre aux personnes aux prises avec la maladie d’Alzheimer, guidée par une question précise : est-ce qu’on peut faire mieux? .

Le balado a été produit par Babel Films et est diffusé sur le site de Télé-Québec.

Marika Lhoumeau est comédienne depuis plus de vingt ans. Elle a notamment joué dans les pièces de théâtre Peut contenir des traces d’ego et L’Opéra de Quat’Sous. Au petit et grand écran, elle est apparue dans le film Que Dieu bénisse l’Amérique et la série District 31.