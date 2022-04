Plus de 100 points cette saison pour Jordan Dumais

Jordan Dumais n'est que le troisième joueur de 17 ans à marquer plus de 100 points en une saison dans l'histoire des Mooseheads de Halifax.

Il a atteint ce sommet après avoir marqué cinq points lors de la victoire de 5-3 samedi contre le Drakkar de Baie-Comeau.

Il a aussi compté deux buts lors du dernier match à domicile de l'équipe en saison régulière pour porté son total de points de la saison à 104 en date du 25 avril.

Ce qui fait de lui le huitième joueur de l'histoire de la franchise à marquer 100 points ou plus en une saison.

Jordan Dumais admet que la statistique était dans son esprit, mais il avait d'autres priorités lors du match de samedi.

J'essayais simplement de gagner le match , dit-il, en ajoutant que son équipe est dans une course serrée pour les séries éliminatoires.

Notre équipe joue bien maintenant, donc ça aide, évidemment.

L'allier natif de L'Île-Bizard, au Québec, est présentement à égalité du total des points de Nikolaj Ehlers en 2013-14 et à moins d'un point des 105 de Jonathan Drouin lors de la saison 2012-13.

Les joueurs de la LNH Nikolaj Ehlers, à gauche, et Jonathan Drouin sont les seuls anciens Mooseheads à avoir marqué plus de 100 points en une saison pour l'équipe à l'âge de 17 ans. Photo : Getty Images / Claus Andersen/Emilee Chinn

Mais comme il reste deux matchs à jouer en saison régulière, Jordan Dumais est persuadé de pouvoir surpasser la saison historique de Jonathan Drouin .

Je serais pas mal déçu si je n'obtenais pas un ou deux points lors de mes deux prochains matchs , dit-il. Ce serait super si je réussissais.

Jordan Dumais est maintenant le troisième pointeur de la Ligue de hockey junior majeur du Québec derrière Joshua Roy du Phoenix de Sherbrooke et William Dufour des Sea Dogs de Saint-Jean.

L'entraîneur-chef des Mooseheads, Sylvain Favreau, dit que le 100e point de Dumais était inévitable compte tenu de sa récente séquence fulgurante. Il a inscrit 32 points au cours de ses 10 derniers matchs.

Je pense que l'ensemble du travail parle de lui-même , croit Sylvain Favreau. Jordan est un gars avec un niveau de compétition élevé qui surpasse ses adversaires dans les matchs.

La Centrale de dépistage de la LNH a classé Dumais au 72e rang parmi les patineurs nord-américains éligibles au repêchage et l'a projeté comme un choix de troisième tour dans leur classement de mi-mandat publié en janvier. Mais son entraîneur croit que l'ailier droit a démontré de solides arguments pour être surclassé lors du repêchage de juillet.

L'entraîneur-chef des Mooseheads d'Halifax, Sylvain Favreau, lors d'un match du 2 octobre 2021 à Halifax. Photo : Gracieuseté : Trevor MacMillan/Halifax Mooseheads

Jordan n'était pas vraiment sur le radar pour commencer la saison simplement parce qu'il a pris un chemin différent vers la ligue du Québec , explique Sylvain Favreau. Il rappelle que Jordan Dumais est allé à l'école préparatoire aux États-Unis au lieu de jouer au midget AAA comme la plupart des joueurs de la LHJMQ.

Les joueurs de plus petite taille, comme Drouin, ont beaucoup de succès.

Sylvain Favreau dit que la Ligue nationale de hockey LNH s'est adaptée pour favoriser des joueurs plus petits et talentueux comme Jordan Dumais, qui mesure 175 cm et pèse 74 kilos (165 livres).

Après avoir perdu de nombreux matchs en mars, l'entraîneur-chef des Mooseheads croit que l'équipe a franchi un cap ce mois-ci et il espère qu'elle conservera cet élan jusqu'aux séries éliminatoires.

C'est la première fois que nous remportons cinq victoires consécutives de toute l'année , rappelle-t-il. Nous allons utiliser les deux derniers matchs de la saison pour peaufiner des petites choses et nous assurer que nous sommes prêts.

Jordan Dumais, avant une partie contre Bathurst, en début de saison. Photo : Shawn Davidson

Jordan Dumais a aidé au récent revirement de l'équipe. En plus de lui, le premier trio des Mooseheads comprend le capitaine Elliot Desnoyers et la recrue Mathieu Cataford.

Cataford a sauté sur notre trio il y a quelques matchs et à 16 ans, il est définitivement très mature, il est prêt à jouer à chaque match , constate Jordan Dumais. Il ajoute que le leadership du capitaine a aussi joué un rôle déterminant dans le succès du trio.

Les Mooseheads occupent le cinquième rang de la division est de la Ligue de hockey junior majeur du Québec LHJMQ .

À seulement trois points des Mooseheads, se trouve l'Océanic de Rimouski, qui a encore quatre matchs à jouer.