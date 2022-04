COVID-19 : hausse des hospitalisations; 2 morts en Ontario

La province recense 93 hospitalisations de plus que la veille, pour un total de 1455.

À titre de comparaison, il y avait 1301 hospitalisations il y a une semaine.

Aux soins intensifs, le nombre de patients grimpe de 7 par rapport à la veille, se chiffrant à 219 lundi.

Il y a 2028 nouveaux cas de COVID-19 confirmés par tests de dépistage PCR. Toutefois, ce chiffre représente seulement une portion des infections en Ontario, compte tenu de l'accès restreint aux tests PCR.

Il y a 94 infections de plus dans les centres de soins de longue durée (84 cas parmi les résidents; 10 chez les employés).

Un peu plus de 13 200 tests PCR ont été effectués au cours des dernières 24 heures. Le taux de positivité des tests est en baisse pour le deuxième jour de suite, s'établissant à 15,3 % lundi.

La santé publique déplore 2 décès de plus, portant le bilan à 12 736 morts depuis le début de la pandémie.

La province a prolongé jusqu'au 11 juin l'obligation de porter un masque dans les hôpitaux, les foyers pour aînés et les transports publics. En revanche, le couvre-visage n'est plus exigé depuis le 21 mars dans les autres lieux publics et dans les écoles en Ontario.