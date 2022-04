Un sondage se déroule sur l’achalandage et les bénéfices du Mont-Bellevue

La directrice de programmes de 1er, 2e et 3e cycle en économie à l'École de gestion de l’Université de Sherbrooke, Jie He, explique que l’étude cherche à déterminer les facteurs qui amènent les gens vers le Mont-Bellevue.

Nous voulons connaître la valeur économique de ce joyau au cœur de Sherbrooke. Nous voulons connaître le comportement des visiteurs, ceux qui font du vélo et de la marche et des plus petits groupes comme le tennis ou le tir à l’arc , explique Mme He.

Un sondage similaire avait été réalisé il y a quelques mois sur les habitudes des utilisateurs en été.

Nous posons une série de questions sur l'expérience afin de proposer des scénarios d'amélioration du parc. La connectivité et la biodiversité, l'achalandage et l’amélioration des sentiers ainsi que le facteur social sont tenus en compte , explique Jie He.

Un questionnaire d’environ dix minutes sera disponible pour participer à cette étude sur le site web de regroupement du parc du Mont-Bellevue.