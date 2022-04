Une victime de l’incendie au Winters Hotel était une « mère dévouée »

La vie de ma tante comptait , souligne Misty Fredericks, la nièce de l’une des victimes de l’incendie qui a rapidement consumé le Winters Hotel - un immeuble de chambres individuelles (Single Room Occupancy) - qui offrait de l'hébergement à prix modique pour des personnes à très faible revenu dans le quartier Gastown à Vancouver.

Elle dit qu'il est important pour elle de partager les histoires sur la vie de sa tante, Mary Ann Garlow, décédée à l’âge de 62 ans, afin que son héritage ne soit pas oublié.

Mary Ann Garlow était membre de la Nation Oneida des Six Nations de la rivière Grand, en Ontario. Selon sa nièce, elle était une survivante des pensionnats pour Autochtones qui a déménagé à Vancouver dans sa vingtaine.

Celle qui n'a jamais eu l'occasion de rencontrer sa tante dit avoir appris par d'autres locataires de l'immeuble que Mme Garlow était une femme très douce, à la voix douce, qui avait le sens de l'humour .

Une mère dévouée

Misty Fredericks raconte que sa tante a un fils handicapé du nom de Johnny qui a vécu avec elle toute sa vie. Il a pour sa part échappé à l'incendie, mais est actuellement hospitalisé à la suite de blessures.

Je peux imaginer qu'il est désemparé [et] traumatisé , déplore-t-elle. Elle ajoute qu'elle espère pouvoir lui rendre visite bientôt.

Mme Fredericks se demande si le feu aurait pu être éteint si les gicleurs avaient fonctionné.

C'est absolument terrifiant, il y a tellement de questions qui émanent de cet incendie .

Une deuxième victime non identifiée

C'est une situation très tragique. Il s'agit de certaines des personnes les plus à risque de notre communauté , souligne Karen Fry, cheffe des pompiers de Vancouver. C'était un incendie très important et agressif et il aurait certainement été difficile pour une personne piégée de s'en échapper .

Vendredi, les services d'incendie et de secours de Vancouver ont confirmé que deux corps avaient été retrouvés lors de la démolition de l'hôtel .

CBC/Radio-Canada n'a pas été en mesure d'identifier l'autre victime de l'incendie.

Des bougies non surveillées ont déclenché l'incendie

Le feu a été déclenché accidentellement par des bougies non surveillées dans une chambre du deuxième étage, entraînant le déplacement de plus de 70 résidents. L'immeuble en briques de quatre étages abritait également plusieurs commerces et un restaurant au rez-de-chaussée.

Soixante-treize locataires du Gastown Hotel, un autre immeuble à chambres individuelles situé à côté du Winters Hotel, ont également dû quitter leur logement jusqu'à nouvel ordre en raison des dégâts causés par la fumée.

Les pompiers ont déclaré que le système d'extincteurs automatiques du Winters Hotel avait été fermé en raison d'un autre incendie survenu dans le bâtiment quelques jours auparavant. Il devait être réparé le 11 avril, le jour même de l'incendie.