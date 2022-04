Un garde-manger communautaire à Riverview gagne en popularité

Melissa Scribner, une étudiante au programme de travail social en services communautaires, a proposé ce projet après avoir vu une initiative similaire en Colombie-Britannique.

L’insécurité alimentaire est un problème majeur en ce moment. Elle est présente partout, mais nous ne le remarquons pas toujours , dit-elle.

Plusieurs ont remarqué la hausse du prix du panier d’épicerie depuis les derniers mois, particulièrement en Atlantique.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Kerece Douglas et Melissa Scribner font partie de l'équipe d'étudiants qui a mis sur pied un garde-manger à Riverview. Elles offrent un endroit où les gens dans le besoin peuvent trouver de la nourriture à tout moment, sans jugement défavorable. Photo : Radio-Canada / Alexandre Silberman

En partenariat avec la Ville de Riverview, un garde-manger a donc été installé vers la mi-avril sur le terrain Webb Vance Memorial de la rue Whitepine. L’objectif est d'y mettre des denrées alimentaires pour que les gens dans le besoin puissent s’approvisionner en tout temps, sans subir de jugement défavorable.

Depuis son installation, la communauté a rapidement garni le garde-manger avec des dons de nourriture, de produits pour bébés, de nourriture pour les animaux et de produits d’hygiène personnelle.

Les étudiants en travail social en services communautaires ont amassé des denrées pour lancer le projet. Il seront aussi responsables de remplir le garde-manger régulièrement pendant l’été.

Melissa Scribner espère que cette initiative inspirera d’autres communautés à faire de même, tout comme Kerece Douglas, étudiante jamaïcaine qui aimerait que ce projet se concrétise dans son pays d’origine.

En raison de l’endroit où le garde-manger se trouve, c’est anonyme. On ne ressent pas la pression de se cacher, car certaines personnes sont sensibles au fait de prendre de la nourriture devant d’autres personnes, comme aller aux banques alimentaires , dit-elle.

La professeure Jodi Copeland Ayles, du New Brunswick Community College NBCC , croit elle aussi que l’endroit est discret et qu’il y a moins d’obstacles quant à l’accès du garde-manger, tels que le transport ou la nécessité de remplir des documents, comme dans une banque alimentaire.

Avec la hausse des prix, et les choses qui coûtent de plus en plus cher, comme le loyer ou l’essence, nous avons vraiment senti qu’à la fin de semaine, vous pourriez ne rien avoir dans votre garde-manger à la maison. Il s’agit donc d’un endroit où vous n’aurez pas besoin d’avoir faim, où vous pourrez toujours venir chercher ce dont vous avez besoin , explique-t-elle.

La professeure ajoute que des produits comme les pâtes alimentaires, les boîtes de céréales et les boîtes de conserve partent très rapidement.

Nous sommes vraiment ravis que la communauté semble avoir adopté le garde-manger, car chaque fois que nous venons, celui-ci déborde de dons , lance-t-elle.

De son côté, le président de la banque alimentaire de Riverview, Sheldon MacLeod, trouve que ce projet comble le fossé entre les ressources existantes, en offrant une option concrète pour les familles qui ont besoin de denrées alimentaires pendant quelques jours avant leur prochaine visite à la banque alimentaire.

D’après un reportage d’Alexandre Silberman de CBC