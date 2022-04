Spect’Art accueillera Les Grands Ballets Canadiens, Lisa Leblanc et Ariane Moffatt

Près de quarante spectacles seront proposés par le diffuseur rimouskois Spect'Art l'automne prochain. Sylvain Cossette, Virginie Fortin, Jean-Michel Blais, FouKi et Véronic DiCaire font partie des artistes et humoristes qui fouleront les planches de la salle de spectacles Desjardins-Telus de Rimouski entre septembre et décembre 2022.

De plus, cinq pièces de théâtre seront à l'affiche, dont l'une intitulée Dehors novembre, qui relate l'histoire de la composition des chansons du célèbre album des Colocs paru deux ans avant la mort de l'auteur-compositeur-interprète Dédé Fortin. Le dernier bassiste des Colocs, André Vanderbiest, fera d'ailleurs partie de la distribution.

Les amateurs de danse pourront de leur côté profiter d'un spectacle de la chorégraphe et interprète Anne Plamondon et d'une prestation des Grands Ballets Canadiens, où 20 danseuses et danseurs présenteront un spectacle alliant ballet classique et danse contemporaine. De la rare visite, indique le directeur général et artistique de Spect'Art, Jacques Pineau.

C'est une compagnie que j'ai négociée pendant 10 ans , a-t-il affirmé en entrevue à Info-réveil. On est très contents d'offrir ça à la collectivité rimouskoise!

Le directeur artistique présentera aussi l'un de ses coups de cœur dans le cadre de la série Telus, les avant-gardistes , soit le groupe indie-rock montréalais Little Misty, qui montera sur scène le 27 octobre.

L'offre est abondante cette année en raison de l'intérêt des artistes pour un retour sur scène après deux ans de défis financiers en lien avec les mesures sanitaires. Malgré les annulations qui ont été causées par la COVID-19, M. Pineau dresse tout de même un bilan positif de la dernière saison.

Les gens sont présents, ils ont le goût [...] d'être à la rencontre des artistes et de savourer ces œuvres-là , dit-il.

Maintenant que le passeport vaccinal n'est plus exigé et que le port du masque est en voie de ne plus être obligatoire, Jacques Pineau souhaite maintenant que le public retrouve son élan et surtout sa confiance de se présenter dans une salle avec plusieurs citoyens assis à proximité.

Les billets pour les spectacles présentés cet automne seront mis en vente en deux temps, soit le 4 mai pour les spectacles en théâtre, danse, musique, jeunesse et pour les films-conférences et le 11 mai pour ceux en chanson, humour et cirque.