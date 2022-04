Un nouveau port verra le jour à Marathon

La Ville de Marathon et la Première Nation de Pic River ont conclu l’accord la semaine dernière.

Elles vont se concentrer maintenant à la mise en place d’une autorité portuaire et au développement d’un plan d’affaires pour le port, qui sera construit sur l’ancien site de l’usine de pâte et papier de Marathon, qui a fermé ses portes en 2009.

Nous avons une grande région géographique à laquelle nous pourrions livrer des produits, explique le maire de Marathon, Rick Dumas.

Avec le développement du secteur minier à travers le nord-ouest, il y a bien des occasions pour fournir des produits grâce au port.

M. Dumas indique qu’en ce moment, les ports les plus près de Marathon sont à Thunder Bay et Sault-Sainte-Marie. Les produits qui y sont livrés proviennent de camions ou de trains.

Nous savons que le coût de l’essence est assez élevé. Chaque fois que tu déplaces des biens d’une place à l’autre, ça coûte cher, dit-il.

« En recevant ou en livrant des produits en gros, peu importe ce que c’est, les compagnies pourront économiser. » — Une citation de Rick Dumas, maire de Marathon

M. Dumas poursuit en indiquant que le site envisagé a déjà un quai et une étude qui sera complétée dans quelques mois déterminera quels types de bateaux pourront être accommodés. Cependant, il raconte qu’avant la fermeture de l’usine, des vaisseaux destinés aux océans se rendaient au quai pour faire le plein de produits qui étaient transportés de l’autre côté de l’Atlantique.

D’après les premiers résultats de l’étude du quai, il est en très bon état, confirme M. Dumas, ajoutant que les recherches détermineront également la profondeur du port.

Le chef de la Première Nation de Pic River, Duncan Michano (Archives) Photo : Radio-Canada / Jean-Loup Doudard

Le chef de la Première Nation Pic River, Duncan Michano, affirme qu’une autre option envisagée est d’étendre le quai. Peu importe la décision prise, il se dit excité par le projet.

J’y vois des occasions de développement économique pour cette région de la province, souligne le chef.

[Les bateaux] doivent transporter des biens jusqu’à Sault-Sainte-Marie, et ensuite ils seront livrés dans le Nord-est par des camions.

Ils peuvent aussi transporter des produits jusqu’à Thunder Bay et ensuite les livrer par camion au Nord-est, poursuit M. Michano.

[Ce port] élimine tout ça. Je crois que ça ouvre la porte au Nord-est.

Rick Dumas dit qu’il y a encore beaucoup de travail à faire, mais il aimerait que le port soit opérationnel dès que possible.

Si tout va bien, l’autorité portuaire sera en place d’ici six mois à un an et sera capable d’inspecter les produits qui entrent ou qui sortent du port, estime-t-il, ajoutant que l’autorité déterminera également si des entrepôts sont nécessaires.

Nous sommes excités pour l’avenir de notre communauté, affirme M. Dumas.

Avec les informations de CBC