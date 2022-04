Moscou s’attaque aux infrastructures ferroviaires en Ukraine

Cinq gares du centre et de l’ouest de l’Ukraine ont été frappées par l’armée russe au cours des dernières heures, faisant un nombre encore indéterminé de victimes, a annoncé lundi sur Telegram le patron des Chemins de fer ukrainiens, Oleksander Kamichine.

Les frappes, survenues en l’espace d’une heure, font écho au bombardement de la gare de Kramatorsk, le 8 avril, a-t-il dit. Cette attaque, qui a fait 57 morts et plus de 100 blessés, a été imputée à Moscou par Kiev, mais la Russie a démenti toute responsabilité.

M. Kamichine n’a pas dit où se trouvaient les gares visées par l’armée russe. Il a soutenu que 19 trains avaient été retardés, avant d’affirmer qu’ils étaient tous repartis, avec du retard, quelques heures plus tard.

Des attaques sur des voies ferroviaires ont cependant été rapportées lundi par les autorités locales à Jytomyr, à l’est de Kiev, ainsi qu’à Rivne et à Lviv, dans l’ouest du pays. Le gouverneur de Lviv a publié une vidéo montrant une colonne de fumée s’élevant d’une gare à Krasne, à environ une heure de Lviv.

Selon l’état-major de l’armée ukrainienne, des bombardements ont eu lieu lundi sur la quasi-totalité de la ligne de front, qui s’étend sur près de 500 kilomètres entre Kharkiv, dans le nord-est, et la région de Donetsk, dans le sud-est, en passant par la région de Louhansk.

L'armée ukrainienne affirme cependant avoir repoussé une série d'attaques russes dans les régions de Donetsk et de Louhansk, notamment à Roubijne, Popasna, Sievierodonetsk, Maryinka et Avdiivka, ainsi qu'une tentative d'avancée vers les villes de Barvinkove et Sloviansk à partir d'Izioum.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

L'ensemble de l'Ukraine est resté lundi matin en état d'alerte aux bombardements aériens pendant deux heures, une période inhabituellement longue pendant laquelle la population doit trouver refuge dans des abris.

Des frappes au centre de l'Ukraine

Le gouverneur de la région de Vinnytsia, Serhi Borzov, a notamment évoqué sur Telegram des frappes meurtrières contre des infrastructures vitales de deux villes de cette région du centre de l'Ukraine, Jmerinka et Koziatine. Il n'était pas clair si cela faisait référence aux attaques contre les chemins de fer.

Le porte-parole du ministère russe de la Défense, le général de division Igor Konashenkov, rapporte que la raffinerie de Krementchouk, la plus importante d'Ukraine avant la guerre, et d’autres dépôts de carburant ont été détruits avec des armes à longue portée de haute précision.

Selon le gouverneur de la région de Poltava, l'attaque menée lundi a fait un mort et sept blessés.

Krementchouk, sur les rives du fleuve Dniepr, est un important centre logistique pour les troupes ukrainiennes qui combattent l'invasion russe dans le Donbass.

Au total, les avions de combat russes ont détruit 56 cibles ukrainiennes dans la nuit de dimanche à lundi, a déclaré le général Konashenkov.

La résistance ukrainienne pilonnée à Marioupol

Les bombardements ont aussi continué sur Marioupol, port stratégique de la mer d'Azov presque entièrement contrôlé par l'armée russe, où seraient encore coincés quelque 100 000 personnes, selon Kiev. Ils visent surtout l'usine Azovstal, où sont retranchés les derniers combattants ukrainiens, avec, selon eux, des centaines de civils.

La semaine dernière, le président russe Vladimir Poutine avait publiquement ordonné à l'armée russe d'assiéger les combattants ukrainiens retranchés dans le complexe métallurgique, mais sans leur donner l'assaut, afin de préserver la vie de soldats russes.

Les derniers défenseurs de Marioupol ont diffusé ces derniers jours des images de femmes et d'enfants disant vivre depuis des semaines dans des dortoirs de fortune du complexe et appelé à un cessez-le-feu avec des garanties pour les faire sortir.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Le ministère russe de la Défense avait annoncé lundi matin que ses forces allaient cesser unilatéralement les hostilités sur Azovstal à partir de 14 h, heure locale (7 h, HNE), retirer les unités à une distance sûre et assurer le départ des civils dans la direction de leur choix .

Mais Kiev a balayé cette annonce. Aucun accord n'a été conclu pour instaurer lundi un couloir humanitaire qui permettrait de les évacuer, a déclaré la vice-première ministre ukrainienne Iryna Verechtchouk. Le couloir annoncé n'offre aucune sécurité, donc il n'y a pas d'évacuation , a-t-elle ajouté.

Plus de 20 000 personnes ont déjà trouvé la mort à Marioupol, selon une estimation de son maire, Vadim Boïtchenko. Ces chiffres ne peuvent être vérifiés de source indépendante.

Incendie majeur dans un dépôt pétrolier russe

Pendant ce temps, un incendie majeur s'est déclaré lundi dans un dépôt pétrolier d'une ville russe située à environ 100 kilomètres de la frontière ukrainienne, a déclaré le ministère russe des Urgences. Aucune cause n'a été donnée pour l'incendie.

Le dépôt pétrolier de Bryansk appartient à une filiale de la société russe Transneft, contrôlée par l'État, qui exploite le pipeline Druzhba qui transporte du brut vers l'ouest, vers d'autres pays européens. Il n'était pas clair si le dépôt faisait partie de l'infrastructure du pipeline et si l'incendie pouvait affecter ces livraisons.

La presse russe rapporte qu'une autre installation de stockage de pétrole à Briansk avait également pris feu tôt lundi, et la cause n'était pas immédiatement connue.

Le mois dernier, deux hélicoptères de combat ukrainiens ont touché un réservoir de pétrole dans la région russe de Belgorod, située à la frontière, provoquant un incendie.