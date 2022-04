Calgary veut distribuer les surplus générés par la hausse des factures d’électricité

La Ville de Calgary a amassé 47 millions de dollars supplémentaires grâce à la hausse des factures d’électricité et des conseillers municipaux cherchent des moyens de les redistribuer aux résidents.

De nombreux résidents ont de la difficulté à faire face à l'augmentation des factures d'électricité et de gaz.

La Trellis Society rapporte que les fonds d'urgence annuels mis de côté pour éviter que les familles ne perdent leur maison alors que les prix de l’électricité et du gaz ne cessent d’augmenter sont en train de s'épuiser.

Ce fonds unique de 150 000 $ destiné à répondre aux besoins de base, fourni par Enmax à Trellis en décembre, avait déjà été épuisé à moins de la moitié à la fin du mois de mars.

Le numéro de détresse 211 Calgary et le défenseur des intérêts des consommateurs d'électricité Alberta Utilities Consumer Advocate ont également signalé une montée en flèche d'appels à l'aide cette année.

Quelqu'un doit faire quelque chose , affirme Emma Koreen, une mère de cinq enfants dont le mari n'a pas pu travailler l'année dernière. La famille a une petite entreprise à domicile, mais cela ne suffit pas pour joindre les deux bouts.

Une aide ponctuelle et à court terme de la ville, c'est fantastique. Mais je vais juste me retrouver dans la même position dans quelques mois , confie-t-elle.

Par ailleurs, comme elle a pris du retard une fois, elle doit trouver au moins 400 $ pour un dépôt avant de pouvoir accéder à nouveau à un contrat avec des tarifs d'électricité fixes.

Plusieurs approches

La mairesse de Calgary, Jyoti Gondek, pense à mettre en place un programme de soutien.

La Ville avait notamment créé des rabais spécifiques lors de crises comme les tempêtes de grêle de 2020 et 2021.

Pour sa part, le conseiller André Chabot estime que la Ville ne devrait pas compter sur les revenus des factures d’électricité et du gaz pour aider les résidents.

Selon lui, cette solution est risquée puisque les tarifs fluctuent trop. Si les tarifs baissent, il faudra augmenter les taux d’imposition résidentiels pour compenser les pertes de revenus, explique-t-il.

Terry Wong, conseiller du quartier 7, croit quant à lui que les frais ne devraient pas pouvoir fluctuer autant.

Il aimerait qu'un plancher et un plafond soient fixés. De cette façon, un certain flux de revenu sera maintenu dans le cas où le prix de l’électricité descend trop et à l’inverse, empêcher qu’il ne monte trop haut, explique-t-il.

Redonner à travers des projets communs

Lors de la réunion du comité d'audit de jeudi, les fonctionnaires de la ville ont indiqué que la redevance est actuellement affectée aux recettes générales. Lorsqu'elle est supérieure à celle prévue au budget, elle est placée dans un fonds de réserve pour des projets d'investissement.

Cette année, le conseil a déjà alloué au moins une partie de l'argent supplémentaire. En mars, avant que les conseillers ne connaissent le montant total de l'excédent, ils ont voté pour mettre de côté un montant non spécifié afin de faire avancer le programme d'amélioration des murs antibruit.