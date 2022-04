On a tout mis sur la table , a affirmé le conseiller du district de Châteaudun, Luc Tremblay, en entrevue à l’émission Toujours le matin.

On a regardé les niveaux de services dans tous les départements. On a vraiment tout mis dans la balance pour être capable de voir ce que l’ensemble du conseil souhaite pour la ville pour les prochaines années tout en regardant nos possibilités budgétaires.

M. Tremblay a rappelé que la hausse de l’inflation au-delà du seuil de 5 % fait mal aux finances de la Ville.

Des sondages ont été réalisés auprès des élus à savoir quels types de services devraient recevoir plus de financement de la Ville et lesquels devraient être diminués.

« On a vraiment pris le pouls de tout le conseil sur tous les départements. » — Une citation de Luc Tremblay, conseiller du district de Châteaudun

Aucune décision finale n’a été prise pour le moment, a expliqué le conseiller, mais d’autres rencontres sont prévues en juin, septembre et novembre en vue de l’adoption du prochain budget municipal.

On voulait être capable de voir ce que l’ensemble du conseil souhaitait pour l’avenir. Là, on laisse travailler nos fonctionnaires qui vont nous arriver avec des plans de match pour correspondre le mieux possible aux orientations qu’on a données , a poursuivi Luc Tremblay.

Une décision à venir sur le monastère des Ursulines

Le conseiller du district de Châteaudun a également indiqué qu’une décision sur l’avenir du monastère des Ursulines doit être dévoilée sous peu.

La congrégation en avait fait don à la Ville de Trois-Rivières en 2019, mais la transaction n’est toujours pas conclue.

Les coûts d’opération du bâtiment sont estimés à 400 000 $. Les élus doivent donc décider si la Ville en prendra possession et le mettre en valeur ou non.

On sait que c’est un bâtiment patrimonial qui est très important pour la ville, a dit Luc Tremblay. On ne veut pas laisser aller ça à n’importe qui, n’importe comment. Donc, on a donné nos orientations, mais je ne ferai pas de cachette que ce petit point-là je ne veux pas [en] dévoiler la finalité.