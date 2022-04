Vendre des champignons magiques en magasin pour protester contre une loi « injuste »

Pour Jordan Armstrong, qui gère la boutique The Golden Teacher au coin des rues Rideau et Dalhousie, il s’agit d’une façon de dénoncer l’illégalité des champignons magiques.

Santé Canada soutient que la production, la vente et la possession de champignons magiques sont illégales au Canada .

Jordan Armstrong vend des champignons magiques depuis décembre 2021. Photo : Radio-Canada / Felix Desroches

Nous sommes ici en train de protester tous les jours , déclare M. Armstrong, qui dit ne pas s'inquiéter d’une intervention policière pour forcer la fermeture de son magasin.

« Et les lois qui sont injustes ne changent pas, à moins de sortir et de faire une déclaration à ce sujet. Nous cherchons donc à modifier des lois que nous croyons désuètes. » — Une citation de Jordan Armstrong, gérant de la boutique The Golden Teacher à Ottawa

N’empêche, depuis décembre 2021, Jordan Armstrong vend des champignons magiques et d’autres produits comme des gommes, des chocolats et des capsules de microdoses (ou microdosing) qui contiennent de la psilocybine, une substance psychoactive.

Nous vous fournissons une dose sûre et contrôlée, avec une idée claire de la façon dont elle va vous affecter , explique-t-il. Et ensuite, vous rentrez chez vous et vous expérimentez vous-mêmes les champignons .

En plus du Golden Teacher, un autre magasin, Shroomyz, devrait ouvrir le 1er mai sur la rue Preston à Ottawa, selon sa page sur les réseaux sociaux. CBC a tenté de joindre Shroomyz, en vain.

La boutique de champignons magiques Shroomyz, sur la rue Preston à Ottawa. Photo : Radio-Canada / Francis Ferland

Les effets des champignons magiques à l'étude... en boutique

Selon Santé Canada, l’utilisation de champignons magiques – en plus de leurs propriétés hallucinogènes – peut amener de l'anxiété, de la peur, des nausées et des spasmes musculaires accompagnés d'une augmentation du rythme cardiaque et de la pression artérielle .

Dans certains cas, la consommation de champignons magiques peut entraîner de "mauvais voyages" (ou "bad trips") ou des "retours en arrière" , peut-on lire sur la page web de Santé Canada  (Nouvelle fenêtre) sur la psilocybine et psilocine.

De son côté, Jordan Armstrong précise que les produits de psilocybine vendus au Golden Teacher ne servent pas seulement à être gelés . Il souligne que certains de ses clients utilisent les champignons à des fins thérapeutiques, tandis que d’autres les utilisent pour leur croissance spirituelle ou pour leur développement personnel.

M. Armstrong qualifie même sa boutique comme une installation de recherche sur la zone grise qui vend des champignons pour apprendre comment ils affectent les gens. Il prévoit même sonder les clients, puisqu’il y a actuellement peu d'informations sur la posologie.

« Ce qui est largement inconnu au sujet des champignons, c’est la façon dont ils affectent chaque individu (...) Et c’est ce qu’il faut savoir et ce qui doit être documenté pour que nous puissions aller de l’avant avec la régulation adéquate des champignons. » — Une citation de Jordan Armstrong, gérant de la boutique The Golden Teacher à Ottawa

De cette façon, les mauvais voyages seront obsolètes , croit-il.

Prise légale de psilocybine

Il existe des façons pour les Canadiens de consommer légalement de la psilocybine, alors que Santé Canada a ouvert la voie, en 2020, à la prescription de champignons magiques aux patients gravement malades.

L’une des préoccupations au sujet de la psilocybine non réglementée est qu’elle pourrait inclure des substances dangereuses comme le fentanyl, selon la Dre Valorie Masuda, médecin en soins palliatifs certifiée en thérapie psychédélique assistée.

Cela signifie qu’elle peut légalement prescrire de petites doses de psilocybine aux patients qui vivent une détresse existentielle en raison d’un diagnostic de fin de vie.

Les produits de psilocybine vendus au Golden Teacher ne servent pas seulement à « être gelés », assure celui qui gère la boutique ottavienne. Photo : Radio-Canada / Felix Desroches

On ne peut pas donner des antidépresseurs à des gens qui sont anxieux à cause du diagnostic de cancer , explique la médecin qui pratique sur l’île de Vancouver. Les médicaments n’aident pas. Les sédatifs n’aident pas. Tout ce que ça fait, c’est que les gens se sentent sédatés. Ils sont encore en détresse .

Elle dit avoir constaté un taux de réussite de 80 % lorsqu’elle utilisait de la psilocybine pour traiter ses patients en soins palliatifs, dans le contexte d’une séance de thérapie de groupe de huit semaines. Ils ne sont plus dominés par l’anxiété. Ils ne sont plus déprimés. Ils perçoivent chaque jour comme une journée magique , dit-elle.

Les résultats du microdosage de psychédéliques ont été phénoménaux , avance la Dre Masuda, ajoutant qu’elle aimerait voir des changements législatifs afin que les gens puissent accéder à la psilocybine de la même façon qu’ils peuvent maintenant acheter du cannabis.

« Une fois que nous la légaliserons et que nous aurons des producteurs autorisés qui seront responsables de leurs produits, je pense que nous constaterons une amélioration de l’innocuité, et nous pourrions voir des fournisseurs autorisés fournir des microdoses, plutôt que de grandes doses (...). Et de cette façon, c’est vraiment contrôlé. » — Une citation de Dre Valorie Masuda, médecin en soins palliatifs certifiée en thérapie psychédélique assistée sur l'île de Vancouver

La police reconnaît l’illégalité

Pour sa part, le Service de police d’Ottawa (SPO) reconnaît que la psilocybine est illégale.

Dans une déclaration à CBC , le Service de police d'Ottawa SPO dit qu’il examine et évalue les plaintes relatives aux drogues sur une base individuelle afin de déterminer la ligne de conduite appropriée, ce qui peut comprendre une enquête plus poussée et l’application de la loi .

Le maire d'Ottawa, Jim Watson, a dit, dimanche, qu’il n’était pas au courant des deux boutiques de champignons magiques, ajoutant qu’il aimerait entendre la police parler des mesures à prendre.

Si c’est illégal, [ces boutiques] ne devraient pas fonctionner et elles devraient être fermées le plus rapidement possible , a-t-il commenté.

D’après les informations de Rachelle Elsiufi