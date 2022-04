Un premier navire de croisière dans le fjord du Saguenay, après deux ans d’absence

C'est beaucoup de fébrilité , admet joyeusement la directrice générale de Promotion Saguenay Priscilla Nemey.

Priscilla Nemey a rappelé en entrevue à l’émission C’est jamais pareil que l’organisme a dû réembaucher son personnel saisonnier pour assurer l’accueil des touristes.

Les passagers et les employés devront être entièrement vaccinés contre la COVID-19. Photo : Radio-Canada / Louis Martineau

Une attention particulière sera aussi portée sur le respect des règles sanitaires pour éviter la propagation de la COVID-19.

On met beaucoup de festivités habituellement pour l'arrivée des croisiéristes, mais pour les quatre premiers navires on a décidé de le faire en douceur, on accueille de façon plus intimiste pour qu'il n'y ait pas d'enjeux avec les règles sanitaires en vigueur.

En mai, trois autres navires de croisière accosteront également à La Baie.

Le point culminant de la saison des croisières dans la région sera en août. Au total, 55 escales figurent au calendrier pour 2022.

378 passagers sont à bord du Le Viking Octantis. Photo : Radio-Canada / Louis Martineau

Promotion Saguenay estime que 88 000 visiteurs étrangers feront escale à Saguenay lors de cette saison 2022.

Environ 60 000 visiteurs avaient débarqué à Saguenay en 2019 lors de la dernière année où les géants des mers ont accosté au quai d’escale.