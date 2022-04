Une centaine de bateaux de croisières attendus en 2022 à Québec

Du 26 avril au 1er novembre, le port de Québec sera l’arrêt temporaire d’une centaine de bateaux. Ainsi, 100 000, voire 125 000 croisiéristes, découvriront la capitale cette année. C’est moins qu’en 2019, dernière saison normale avant la pandémie.

On avait reçu 150 bateaux et 236 000 passagers. Mais ça reste au-delà de nos espérances, déclare le président-directeur général du Port.

En 2020 et en 2021, aucun bateau de croisière n'a jeté l'ancre dans le port de Québec à cause de la pandémie. Photo : Radio-Canada / Hugo Pothier

Si la tendance se poursuit, Mario Girard pense retrouver le rythme d’avant la crise sanitaire au bout de trois ans, et non dans quatre ou cinq ans comme il le prévoyait initialement.

« Les mêmes lignes qu’on avait avant reviennent. Les gens ont envie de voyager et Québec reste une destination de premier choix. » — Une citation de Mario Girard, PDG du Port de Québec

Comme d’habitude, le plus gros des bateaux de croisière accostera en septembre et octobre. Ça, ça ne change pas. On poursuit nos efforts pour développer les arrivées en dehors de cette période , poursuit le président-directeur général PDG .

La saison 2023 en vue

Le 29 septembre s’annonce déjà comme étant une journée d’apparat. Ce jour-là, le Queen Mary 2 du Royaume-Uni et le Caribbean Princess des Bermudes - deux impressionnants paquebots - jetteront l’ancre dans le port de la capitale. Ils resteront deux jours.

La pandémie a contraint les équipes de Mario Girard à se réorganiser. Par chance, on a deux terminaux , rappelle-t-il. Ce qui facilite les ajustements nécessaires pour accueillir tous les visiteurs et les membres d’équipage, notamment les faire débarquer et quitter le port dans le respect des règles sanitaires.