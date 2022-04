Inondations dans le nord-ouest de l’Ontario : Fort Frances déclare l'état d'urgence

Fort Frances, en Ontario, à environ 200 kilomètres de Kenora, a déclaré l'état d'urgence samedi après une défaillance critique des infrastructures dans son système de traitement des eaux usées.

Des inondations ont également été signalées dans les zones résidentielles autour de la communauté, selon le spécialiste de la gestion des urgences de la municipalité.

Nous faisons ce que nous pouvons pour alléger la pression sur les systèmes afin que les choses continuent à circuler , a déclaré Patrick Briere, qui est également responsable de l'information au public.

La région de Fort Frances a reçu environ 71 millimètres de pluie vendredi et samedi, selon Environnement Canada. Ces fortes précipitations sont dues à un autre système dépressionnaire du Colorado qui a traversé le nord-ouest de l'Ontario et le sud-est du Manitoba.

Plusieurs sous-sols ont été inondés.

Le groupe de contrôle de la municipalité de Fort Frances s'est réuni dimanche après que les équipes aient travaillé vendredi et samedi à l'une des six stations de traitement des eaux usées de la communauté.

Travis Rob, directeur des opérations de la municipalité, a expliqué que la station de relèvement de White Pine a commencé à être inondée vendredi, ce qui a causé des problèmes dans le système de traitement des eaux usées de la communauté.

Vendredi soir, au cours de la nuit, lorsque nous avons eu la majorité de nos pluies, notre station de relèvement de White Pine est tombée en panne, le puits sec a été inondé, inondant nos pompes et tout l'équipement de contrôle pour faire fonctionner cette station de relèvement , a déclaré M. Rob.

La cause de la défaillance du système de traitement des eaux usées reste indéterminée.

M. Rob a déclaré que le pompage manuel a commencé à la station de relèvement, qui est une station de pompage conçue pour déplacer les eaux usées à l'aide d'un système de collecte, et dans d'autres zones autour de la station.

Dimanche, une grande pompe a été installée sur le site.

Elle prend essentiellement le rôle de la station de relèvement et contourne les pompes inondées. Ce matin, le puits sec est toujours entièrement submergé. Nous allons travailler toute la semaine pour le drainer et comprendre pourquoi il a été inondé , a-t-il déclaré.

Selon M. Rob, tout semblait fonctionner normalement à la station lorsque l'inondation s'est produite, ce qui laisse les opérateurs perplexes quant à la raison de cette inondation.

Selon M. Rob, la municipalité dispose d'un plan d'urgence en cas de pluie à suivre pour des situations comme celle-ci, qui a été utilisé pour la dernière fois en 2014.

En 2014, Fort Frances, la Première Nation Couchiching, Rainy River et Emo ont toutes été aux prises avec des inondations dues à la montée des eaux dans le bassin versant de Rainy Lake et de Lake of the Woods.

La différence entre 2014 et aujourd'hui, c'est que nous avons perdu une station de relèvement, ce qui a exercé une énorme pression supplémentaire sur l'ensemble de notre système , a déclaré M. Rob.

Pour l'instant, la municipalité demande aux résidents de faire attention à leur consommation d'eau, en limitant des choses comme les longues douches et les charges lessive supplémentaires pour aider à alléger la pression sur le système d'égouts.

Certaines zones de la ville sont également fermées en raison des inondations, notamment le secteur de Point Park.

Nous rappelons simplement au public de ne pas s'approcher des zones où des équipes travaillent. Il y a encore des équipes qui travaillent dans certaines zones et il faut leur laisser un peu d'espace pour qu'elles puissent faire leur travail , a déclaré M. Briere.

Le ministère des Transports a également signalé que des routes ont été emportées par la pluie au cours du week-end, la dernière en date étant celle de la route 611 à Fort Frances, près du chemin Rose.

La météo cause des problèmes dans le Nord

Pendant ce temps, une veille d'inondation reste en place dans la région du district de Thunder Bay, selon l'Office de protection de la nature de la région de Lakehead (OPNRL).

La veille d'inondation a été émise samedi, indiquant le potentiel d'inondation dans certains cours d'eau et municipalités du district.

Selon l'office de protection de la nature, certaines jauges ont enregistré plus de 50 millimètres de précipitations mixtes au cours du week-end.

Le manteau neigeux supérieur à la moyenne absorbera une partie des précipitations; toutefois, en raison du gel du sol, on s'attend à une augmentation du ruissellement et de la formation de mares dans les zones basses , peut-on lire dans le bulletin de surveillance des inondations de l'OPNRL.

L'orage et les éclairs qui ont traversé la région vendredi soir ont également provoqué au moins un incendie dans la région de Thunder Bay, selon le service d'incendie de la ville.

Les équipes ont répondu à des rapports d'incendie vers 1 h samedi dans le secteur de la route Community Hall.

Les pompiers de Thunder Bay ont signalé que la foudre avait frappé près d'une maison dans le secteur, carbonisant des parties du sous-sol de la maison.

Personne n'a été blessé, selon les pompiers.

Avec les informations de CBC News