Plus de 23 000 coureurs de retour dans les rues de Vancouver pour la Sun Run

Plus de 23 000 personnes ont participé dimanche à la Sun Run à Vancouver, la première version en personne de la course sur route de 10 kilomètres depuis 2019.

Cette course, qui comprend également une mini-course de 2,5 kilomètres, a débuté en 1985 avec 3200 coureurs. Elle est devenue la plus grande course à pied, en termes de participation, au Canada.

C'est bien de voir tous ces gens [...], j'ai couru pendant la pandémie, mais c'était en solitaire , a déclaré le coureur Brian Wu depuis la ligne d'arrivée. C'est agréable de voir tout ce monde.

En 2019, 43 000 personnes avaient participé à la course, tandis que les inscriptions avaient culminé à 59 000 en 2008. La course a été purement et simplement annulée en 2020 en raison de la pandémie de COVID-19.

En 2021, les organisateurs ont assuré l'événement virtuellement, les participants parcourant la distance principalement seuls sur une période de temps définie.

Mais ce dimanche, de nombreux coureurs se disaient heureux d'être de retour ensemble sur Georgia Street pour un départ groupé de la course.

C'était incroyable, c'était une si belle foule , a déclaré la coureuse Megan Coyle depuis la ligne d'arrivée, vêtue de l'un des maillots de course verts remis à chaque participant.

Pour Will Green, un autre coureur, avoir une masse de coureurs en personne a été d'une grande aide.

« Avoir toutes ces personnes autour, cette énergie donne l'impression que nous nous dirigeons davantage vers la façon dont les choses devraient être. » — Une citation de Will Green, participant à la Sun Run 2022

Les organisateurs ont déclaré l'automne dernier qu'ils avaient pu organiser une course en personne en 2022 en raison de la levée des restrictions par la province sur les rassemblements et événements intérieurs et extérieurs.

D’après les informations de CBC