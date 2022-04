À Edmonton, un projet de couture en mémoire des femmes autochtones lie la communauté

Un petit groupe de bénévoles s'est réuni à Edmonton chaque samedi ce mois-ci pour fabriquer des jupes à ruban rouge pour les familles de femmes et de filles autochtones disparues et assassinées.

Les rendez-vous se sont tenus à la bibliothèque publique du centre-ville pour travailler sur le Red Ribbon Skirt Project, un mouvement visant à attirer l'attention sur les violences faites aux femmes autochtones.

Nous voulions commencer cela en tant que femmes autochtones. Si nous n'utilisons pas nos voix, alors qui d'autre le fera? , explique Brandi Brazeau, l'une des organisatrices.

Brandi Brazeau, de la communauté crie de Woodland d'Edmonton, et une autre organisatrice, Samantha Meng, de la Première Nation de Waterhen Lake, ont été inspirées par Jamie Smallboy, dont l'installation artistique REDress a contribué à déclencher le mouvement de la robe rouge.

Dans la tradition crie, seule la couleur rouge peut être vue par les esprits. Photo : Radio-Canada / Craig Ryan/CBC

Leur objectif est de confectionner 100 jupes d'ici le 5 mai, la Journée des robes rouges, une journée pour se souvenir des femmes et des filles autochtones disparues et assassinées, et de les offrir aux familles touchées.

Danielle Barry, l'une des bénévoles, a déjà travaillé sur trois jupes. Elle dit que c'était agréable de pouvoir passer du temps la fin de semaine à soutenir cette cause. Il y a un certain manque d'efforts en ce qui concerne les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées , constate-t-elle.

Le projet a permis la mise en contact avec de nombreux membres de la communauté non autochtone et de les impliquer.

« Nous avons eu des alliés incroyables [qui se sont impliqué]. » — Une citation de Brandi Brazeau, co-organisatrice du projet

Journée des robes rouges le 5 mai

La Première Nation de Waterhen Lake a été un autre acteur clé du projet, selon Samantha Meng, car son don financier a permis au groupe d'acheter les matériaux nécessaires pour les jupes.

Plus tôt cette semaine, les deux organisatrices ont participé à une marche commémorative pour Billie Johnson, une mère de deux enfants âgée de 30 ans, qui a disparu la veille de Noël en 2020. Ses restes ont été retrouvés il y a un an.

Sur les huit personnes participant à la marche, quatre avaient perdu un être cher, note Samantha Meng. C'est fou comme c'est démesuré.

La prochaine étape consistera à repasser et emballer les jupes. Elles seront ensuite bénies par un aîné lors d'une cérémonie du calumet avant d'être remises aux familles le 5 mai. Dans la tradition crie, seule la couleur rouge peut être vue par les esprits.

La patrouille Bear Clan organise une marche, du square Churchill à Beaver Hills House Park, le matin du 5 mai.

D’après les informations de Samantha Schwientek