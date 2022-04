Meurtres à Wendake : la DPJ et le MSSS mis en demeure pour 2 M$

Après avoir dénoncé l’inaction de la DPJ , la mère des deux jeunes enfants tués en octobre 2020 à Wendake exige réparation après avoir perdu ce qu’elle avait de plus précieux. Émilie Arsenault met en demeure la DPJ et le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) pour une somme de 2 millions de dollars.

Un texte d'Alexane Drolet

Dans une mise en demeure envoyée vendredi dernier, elle pointe du doigt l'aveuglement volontaire de l'ensemble du système . La mère endeuillée reproche à l'organisme d'avoir mal évalué et négligé les différents signalements en lien avec la sécurité de ses enfants.

Elle écorche au passage Lionel Carmant, ministre délégué à la Santé et aux services sociaux.

Trois signalements à la Direction de la protection de la jeunesse DPJ

Émilie Arsenault affirme qu'elle savait que son ex-conjoint, Michaël Chicoine, qui a été accusé des meurtres d’Olivier, 5 ans, et d’Alex, 2 ans, pouvait être un danger pour lui-même et pour ses enfants. Elle voulait la garde exclusive de ces derniers.

Dans ce contexte, trois signalements ont été adressés à la Direction de la protection de la jeunesse DPJ . En respect du processus judiciaire en cours, nous omettons volontairement de mentionner les motifs de ces signalements.

Émilie Arsenault voulait la garde exclusive de ses enfants. Photo : Radio-Canada

Le premier a été fait le 21 mai 2018 par une travailleuse sociale, tout juste avant la naissance d'Alex. Le signalement n'a pas été retenu par la Direction de la protection de la jeunesse DPJ . Le 9 octobre 2019, un deuxième signalement est effectué, cette fois par la Sûreté du Québec.

Soixante jours plus tard, Mme Arsenault est informée que cet autre signalement n'est pas retenu. Cette dernière fera un troisième et dernier signalement le 10 janvier 2020. Un mois après celui-ci, elle apprend que la Direction de la protection de la jeunesse DPJ ne retient pas sa plainte. L’irréparable sera commis huit mois plus tard.

« Dans ces circonstances, le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux CIUSSS -CN et le Ministère de la Santé et des Services sociaux MSSS ont fait preuve d’une négligence grossière, d’imprudence et d’insouciance causant un préjudice irréparable à Olivier et Alex ainsi qu’à notre cliente, ce qui constitue sans l’ombre d’un doute une faute lourde portant ainsi atteinte aux droits à la sécurité, à l’intégrité et à la dignité. » — Une citation de Me Valérie Assouline, avocate d'Émilie Arsenault [extrait de la mise en demeure]

2 M$ pour faire changer les choses

Selon plusieurs avocats à qui nous avons parlé, très peu de mises en demeure contre la Direction de la protection de la jeunesse DPJ contiennent un montant réclamé aussi élevé.

Questionnée à ce sujet, la mère endeuillée affirme que le montant se devait d'être gros pour démontrer la souffrance qu'elle vit au quotidien. En plus des souffrances, elle invoque aussi un préjudice irréparable pour justifier la somme réclamée.

C'est sûr qu'il n'y a aucun montant qui équivaut à la perte de mes enfants , confie-t-elle. Ça fait un an que j'ai des hauts et des bas. Surtout des bas, et ce n'est pas facile. Le but est vraiment d'avoir un impact , ajoute-t-elle.

Émilie Arsenault est représentée par l'avocate spécialisée en droit de la jeunesse, Me Valérie Assouline. Cette dernière estime que sa cliente a été abandonnée par le système.

Valérie Assouline, avocate Photo : Facebook

Cette mère va vivre le restant de ses jours avec une peine indescriptible. On ne peut pas accepter ça , déclare l'avocate.

Elle ajoute qu'aucun montant d'argent ne peut remplacer la vie des deux enfants de sa cliente, mais que les interventions sur le terrain doivent changer. Après trois signalements, personne n'est allé visiter les enfants. C'est une faute grave, une faute lourde , ajoute Me Assouline.

La mère d'Alex et Olivier affirme que le combat de sa vie est de faire en sorte que le système s'assure de la sécurité des enfants qui ont la chance d'être encore en vie .

Ça doit devenir plus humain, c'est des humains qu'on veut aider. Ce n'est pas une grille qu'il faut que tu coches pour savoir si un signalement doit être retenu ou non. C'est du concret, on doit aller visiter, on doit vouloir. C'est toute la mentalité qui doit changer , poursuit Mme Arsenault.

Le ministre Carmant pointé du doigt

Valérie Assouline représente plusieurs familles dans des dossiers contre la Direction de la protection de la jeunesse DPJ , mais affirme avoir rarement vu une telle négligence.

M. Carmant était au courant de la situation. En avril 2019, il était au courant des failles graves dans le système et on a laissé faire, puis ces enfants en ont payé de leur vie , considère Me Assouline en référence à la mort tragique de la fillette de Granby.

Émilie Arsenault ne se remet pas de la mort de ses deux fils. Photo : Radio-Canada

Selon elle, le gouvernement sait depuis longtemps qu'il y a un manque de formation et de supervision des intervenants de la Direction de la protection de la jeunesse DPJ . Aussi, elle accuse le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux de ne pas agir suffisamment afin de mettre fin aux longs délais d'attente pour les signalements.

C'était de son devoir de s'assurer que les délais sont raisonnables. Lorsqu'on a des signalements aussi alarmants et récurrents, comment se fait-il que personne ne protège ces enfants? demande l'avocate.

Le ministère a reçu la mise en demeure vendredi après-midi. Le cabinet du ministre Lionel Carmant dit ne vouloir faire aucun commentaire, en précisant que la direction des affaires juridiques doit en prendre connaissance et l'analyser .

Si la somme de 2 M$ n'est pas versée à Émilie Arsenault dans les 10 prochains jours suivants la réception de la mise en demeure, la mère et son avocate souhaitent amener le dossier devant les tribunaux.