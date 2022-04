Les camionneurs s’accommodent de la fermeture de l’autoroute 20

La fermeture de l’autoroute 20, depuis samedi midi, complique les déplacements entre Québec et Montréal. Transports Québec se montre confiant pour une réouverture des voies d’ici lundi matin.

Pour son trajet entre le Nouveau-Brunswick et Toronto, Tony Bérubé s’est arrêté, dimanche, à la halte routière de Saint-Jean-Chrysostome à Lévis. Savoir qu’il ne pourrait pas emprunter l’A20 à moins de faire des détours ne l’arrangeait pas.

Je vais quand même y aller. Ça me fait un peu peur. Ce camionneur transporte des poulets vivants. Faut pas que je perde de temps, faut que ça roule.

Bien organisé

Pascal Peraud est un autre professionnel de la route. Lui a fait le chemin inverse ce week-end. Son passage n’a pas posé trop de problèmes.

C’est bien organisé. Y a la police qui fait le trafic et tout ça. Il estime avoir perdu une vingtaine de minutes en tout.

Le président-directeur général de l'Association du camionnage du Québec, Marc Cadieux, révèle que beaucoup de camionneurs passent par l'autoroute 40 au lieu de prendre l'A20. Photo : Radio-Canada

Marc Cadieux, le président-directeur général de l'association du camionnage du Québec, considère que les conséquences de cette fermeture auraient été tout autres si elle était survenue en semaine.

Les samedis et les dimanches sont moins achalandés sur les routes. Heureusement, affirme-t-il, car des milliers de camions circulent par l’A20 chaque jour; c’est une route stratégique pour notre industrie et pour le transport de marchandises.

Excavation, remblaiement et compactage

Transports Québec a pris la décision d’interdire le trafic sur l’autoroute 20 à hauteur de Drummondville à titre préventif.

Vendredi, il y a eu l’installation d’une conduite d’eau. On a retrouvé trois trous à chaque côté de la voie et dans le terre-plein central , explique Louis-André Bertrand, porte-parole et relationniste du ministère.

Une fois que les travaux sur l'autoroute 20 seront terminés, le site sera inspecté, indique le porte-parole du ministère des Transports du Québec, Louis-André Bertrand. Photo : Radio-Canada

Sur le terrain, les équipes s’activent à corriger la situation.

Les travaux consistent à faire de l’excavation, du remblaiement et par la suite du compactage des sols. Enfin, il faudra faire l’asphaltage de la chaussée avant de rouvrir l’autoroute.

Louis-André Bertrand assure que pour l’instant l’échéancier que s’est fixé le ministère est maintenu. Demain matin, il devrait y avoir la réouverture complète de l’autoroute.

D'après les informations de Raphaël Drouin-Beaumont