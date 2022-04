Une heure d’attente en moyenne dans les cliniques sans rendez-vous en C.-B.

Les résidents de la Colombie-Britannique attendent en moyenne 58 minutes pour voir un médecin dans une clinique sans rendez-vous, selon Medimap, une entreprise technologique canadienne qui publie les temps d'attente pour les cliniques sans rendez-vous à travers le Canada. C’est le temps d’attente le plus long de toutes les provinces et plus du double de la moyenne nationale de 25 minutes.

Six des 10 villes ayant les temps d'attente moyens les plus longs au Canada se trouvaient en Colombie-Britannique en 2021. Victoria a le temps d'attente moyen le plus long avec plus de deux heures et demie, selon la société.

Le fondateur de Medimap, Blake Adam, explique qu'il pensait voir une baisse des temps d'attente de 2019 à 2021, car moins de personnes se sont rendues dans les cliniques pendant la pandémie et les appels virtuels sont devenus plus courants.

C'est ce que nous avons vu dans toutes les autres provinces, nous avons vu les temps d'attente diminuer partout , a-t-il déclaré. En Colombie-Britannique, cela n’a pas été le cas. Nous avons vu les temps d'attente augmenter d'environ 35 % entre 2019 et 2021.

Bien que les données n'incluent pas toutes les provinces et qu'une erreur humaine de la part du personnel de la clinique soit possible lorsqu'il s'agit de saisir les temps d'attente, l'entreprise affirme que les chiffres confirment ce que les Britanno-Colombiens expriment régulièrement.

Revoir les honoraires payés aux médecins de famille

La directrice générale de l'association des médecins de famille de la Colombie-Britannique, Dre Renee Fernandez, dit qu'environ un million de Britanno-Colombiens n'ont pas de médecin de famille, ce qui entraîne des retards de dépistage, des visites et, dans de nombreux cas, de longues attentes.

Parmi les changements nécessaires, dit-elle, il faut revoir les honoraires provinciaux payés aux médecins de famille, qui n'ont pas suivi le rythme des coûts de fonctionnement.

Si la pandémie a appris quelque chose à la plupart d'entre nous, c'est que nous ne pouvons compter sur l'altruisme pour fournir des soins de santé que dans une certaine mesure , dit-elle.

« À un moment donné, les personnes qui travaillent dans le système commencent à s'effondrer et à échouer. Malheureusement, nous en sommes à ce stade pour la médecine familiale et les soins de santé en général. » — Une citation de Dre Renee Fernandez, directrice générale, association des médecins de famille de la C.-B.

Pour la docteure, sans action urgente, le nombre de médecins risque de continuer de baisser et les temps d'attente augmenter.

Le ministre provincial de la Santé, Adrian Dix, a déclaré qu'il n'y avait pas encore d'évaluation appropriée des chiffres publiés par Medimap, une société qui, selon lui, est intéressée par la promotion de son produit .

Il a souligné les efforts continus du gouvernement pour construire un système de santé solide, y compris l'ouverture de 28 centres de soins d'urgence et primaires qui ont eu plus d'un million de visites de patients.

Avec des informations d’Isabelle Raghem et de La Presse canadienne