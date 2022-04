L’OSTR retrouve Jacques Lacombe, le temps d’un concert

Les Trifluviens ont été choyés pour le grand concert d’avril de l’Orchestre symphonique de Trois-Rivières; d’abord par le retour de Jacques Lacombe à la direction et ensuite par la participation du pianiste Charles Richard-Hamelin

Comme une grande accolade chaleureuse, la musique de Schumann a enveloppé le public. Il a eu droit à une généreuse interprétation de la part du pianiste, des musiciens et du chef.

Pour son deuxième passage à Trois-Rivières, Charles Richard-Hamelin a offert une prestation à la hauteur de sa renommée. Les spectateurs ont découvert, ou redécouvert un pianiste sensible, talentueux tant dans son exécution que dans son interprétation.

Guider les plus jeunes

Sa générosité ne se limite pas à la scène. La veille, le pianiste a offert une classe de maître au Conservatoire de musique de Trois-Rivières aux élèves de la professeure Jeanne-Amièle Lusignan.

Jeanne-Amièle est une amie de jeunesse, je la connais depuis plus de 15 ans, maintenant on est des collègues professionnels. Le pianiste a profité de son passage en ville pour offrir du temps à ses élèves, pour les écouter et leur partager des conseils. C'était super, c’est des super élèves très talentueux. La relève est très forte ici.

Le pianiste Charles Richard-Hamelin était de passage à Trois-Rivières. Photo : Radio-Canada / François Genest

Un retour après 4 ans d’absence

Visiblement heureux de retrouver les musiciens de l’orchestre et le public de Trois-Rivières, le maestro Jacques Lacombe a confié qu’il a rapidement retrouvé ses repères et ses réflexes auprès des musiciens de l’orchestre. Même s’il n’avait pas travaillé avec eux depuis 2018, il est fasciné d’éprouver la sensation de ne les avoir quittés que la veille.

Ralentir le rythme

Le maestro Jacques Lacombe a confié qu'il est maintenant un agent libre. L’arrêt imposé par la pandémie l’a fait revoir son rythme de vie. Après la fin de son mandat à la direction de l’Orchestre symphonique de Mulhouse, en France, il a décidé de s’offrir un peu plus de liberté.

« Ça fait quoi.. 25, 30 ans que j’occupe des postes de direction artistique, de direction musicale ? Il y a des années où j’avais 3, 4, 5 postes en même temps. J’ai un petit peu brûlé la chandelle par les deux bouts avant la pandémie. » — Une citation de Jacques Lacombe, chef d'orchestre

Le maestro Jacques Lacombe retrouve l'OSTR après quatre ans d'absence. Photo : Radio-Canada / Simon Laganière

Jacques Lacombe raconte qu’à un certain moment, il lui est arrivé de traverser l'Atlantique 20 fois par année, parfois même deux fois par semaine.

J’ai décidé de m’offrir un peu plus de liberté, la possibilité de choisir et puis, ça se passe bien, je suis content. Maintenant, ça fait plaisir de retrouver des orchestres avec lesquels je travaille ou j’ai travaillé depuis tellement longtemps. J’ai fait pas mal de choses avec l’OSM les dernières années. Puis là, de retrouver Trois-Rivières c’est vraiment très, très spécial.

Le dernier rendez-vous de la saison avec l’Orchestre symphonique de Trois-Rivières OSTR aura lieu le 21 mai à la salle J.-Antonio-Thompson. La musique de Mozart et de Beethoven seront à l'honneur.

Les détails de la prochaine saison seront dévoilés sous peu.