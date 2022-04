Un besoin de diversité dans les écoles à Edmonton, selon un centre à but non lucratif

Les éducateurs et les administrateurs ont besoin de plus de soutien dans leur lutte contre le racisme dans les écoles à Edmonton, selon le Centre John Humphrey pour la paix et les droits de la personne. Le centre a récemment compilé une liste de recommandations pour lutter contre le racisme dans les milieux scolaires dans un rapport intitulé Action Alberta.

Ces recommandations ont été publiées après des ateliers à Calgary, Lethbridge, Red Deer, Slave Lake et Edmonton, qui ont réuni à l'automne dernier des parents, des enseignants, des conseillers scolaires et des membres de la communauté.

Les conseils scolaires doivent établir une politique centrale contre le racisme, au niveau du système, préconise Angelica Quesada, directrice de la recherche et de l'évaluation du Centre John Humphrey pour la paix et les droits de la personne.

« Nous avons besoin d'engagement et nous avons besoin que la communauté fasse partie de ces conversations. » — Une citation de Angelica Quesada, directrice de la recherche et de l'évaluation, Centre John Humphrey

Les conseils scolaires d'Edmonton ont commencé à travailler sur des politiques antiracistes l'automne dernier, mais il appartient toujours aux administrateurs de diriger ces initiatives, détaille Angelica Quesada. Ce qui signifie que les étapes peuvent changer au fur et à mesure que les administrateurs changent.

Lors des ateliers du centre à l'automne, des éducateurs et des parents ont dit qu'ils aimeraient voir des programmes plus concrets et cohérents.

Un besoin d'enseignants de cultures différentes

Parmi ses recommandations, le rapport Action Alberta mentionne un financement constant et stable pour les initiatives et les changements au programme d'études à l'échelle de la province. Il recommande également aux conseils et aux gouvernements d'embaucher plus d'enseignants et d'assistants de cultures et d'horizons divers.

Pour Lainy Beaver, coordonnatrice de projet pour Action Alberta, il est important que les deux conseils scolaires travaillent plus étroitement avec les communautés autochtones. Membre de la nation crie de Bigstone, elle souhaite voir plus de modèles pour les jeunes autochtones, comme sa fille âgée de cinq ans qui fréquente une école publique à Edmonton.

« Je n'ai pas vu d'éducateur autochtone là-bas, alors [que ma fille] puisse voir un enseignant qui lui ressemble, ce serait tout simplement incroyable. » — Une citation de Lainy Beaver, coordonnatrice de projet, Action Alberta

Mais changer les attitudes racistes peut prendre du temps, dit-elle. Il y a beaucoup d'obstacles. Vous devez vraiment vous battre pour votre éducation.

Stratégies en cours des conseils scolaires

Le Conseil scolaire catholique d'Edmonton dit avoir élaboré un plan stratégique sur la diversité, l'inclusion et la lutte contre le racisme, selon sa porte-parole Christine Meadows.

De nombreuses conclusions du rapport Action Alberta s'alignent sur les recherches propres aux conseils scolaires et sont abordées dans le plan stratégique, explique Christine Meadows. Le Conseil scolaire catholique d'Edmonton prévoit de partager son plan plus tard ce mois-ci.

Le Conseil scolaire public d'Edmonton a quant à lui démarré sa stratégie l'automne dernier, en mettant l'accent sur les pratiques d'embauche et la collecte de données démographiques sur les élèves. Le plan antiracisme reflète la première année d'un voyage, celui que nous allons parcourir ensemble, ancré dans la gentillesse et l'empathie , déclare sa porte-parole Veronica Jubinville par courriel.

Le nouveau programme de la maternelle à la 6e année comprendra l'histoire et le patrimoine de l'Alberta et du Canada, explique un porte-parole du ministère de l'Éducation de l'Alberta. Les concepts, sujets et questions liés à l'antiracisme, à la diversité et au pluralisme seront abordés.

D’après les informations de Natasha Riebe