Un premier salon des affaires pour les entreprises de la communauté noire d’Ottawa

L’événement, la Black Business Expo, avait pour objectif d’offrir une plateforme locale aux entrepreneurs de la communauté.

L'événement a été organisé pour pouvoir rassembler la communauté. Je me suis dit pourquoi ne pas rassembler la communauté en faisant quelque chose de positif , raconte Cassandra Auguste-René, une des organisatrices de l'événement.

Elle explique qu’il est parfois difficile de trouver des entreprises issues de la communauté noire offrant différents services. En organisant cet événement, dit-elle, ça offre l'opportunité de savoir quelles sont les différentes entreprises qui oeuvrent dans la communauté.

Cassandra Auguste-René, une des organisatrices de la première édition de la Black Business Expo. Photo : Radio-Canada

Durant la pandémie, j'ai souvent cherché différentes ressources. Par exemple, je voulais faire peinturer ma maison. [...] Je cherchais qui était disponible dans ma communauté et c'était souvent difficile à trouver. [...] Donc je me suis dit : pourquoi ne pas organiser un événement, où est-ce qu'on pourrait en rassembler le plus possible? , raconte Kassandra Auguste-René.

« Notre communauté [...] souvent, nous sommes démarqués par les choses négatives. En créant cet événement, c'était pour moi une opportunité de créer un environnement positif pour bien représenter la communauté noire » — Une citation de Kassandra Auguste-René

Visibilité et réseautage

Michel Nungisa, avocat principal pour la firme d'avocat Nungisa Law, a saisi l’occasion de se faire connaître et tisser des liens en participant à l’événement dimanche.

Michel Nungisa, avocat principal pour la firme d'avocat Nungisa Law, était présent à la première édition de la la Black Business Expo à Ottawa, dimanche. Photo : Radio-Canada

Je pense que c’est une opportunité de réseautage entre entrepreneurs. Il y a tellement de gens qui font de belles choses , a-t-il dit.

« Visibilité, réseautage et vraiment remettre à la communauté; c'est vraiment pourquoi on est ici. » — Une citation de Michel Nungisa, avocat principal pour la firme d'avocat Nungisa Law

Des entrepreneurs de tous horizons ont répondu à l’appel. Myrtho Severe, a pour sa part, participé à la Black Business Expo afin de faire connaître son salon de coiffure et de beauté M's Hair Salon Barber & Beauty Supply.

Myrtho Severe, propriétaire du salon M's Hair Salon Barber & Beauty Supply à Ottawa a saisi l'occasion de participer à la première édition de la Black Business Expo. Photo : Radio-Canada

À titre de femme d’affaires noire, l’organisatrice est venue me trouver et j’ai dit oui tout de suite, parce que c’est une très bonne initiative. [...] Ça va donner plus de visibilité à mon salon et plus de gens vont venir pour voir tout mon personnel qui va se faire plaisir de les accueillir , a-t-elle commenté.

La voie ouverte pour une deuxième édition

Au total, 64 entrepreneurs ont pris part à la première édition, et déjà, Mme Auguste-René prévoit une deuxième édition, mais cette fois, dans une salle plus grande.

L'année prochaine, ce sera encore plus gros parce qu'on a eu plusieurs commerçants qui voulaient participer cette année, mais je n'avais plus de place , s’est-elle réjouie.

Avec les informations d’Emmanuelle Poisson