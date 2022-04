Élan d’entraide pour un commerçant touché par l’incendie d’un immeuble à Val-d’Or

Un peu plus d’une semaine s’est écoulée depuis l’incendie qui a ravagé un immeuble abritant trois commerces et treize logements sur la 3e avenue à Val-d’Or.

L’un des commerçants touchés, le copropriétaire du salon de coiffure Les Barbiers Euphoria, Christian Tourigny Poirier, a réussi à se relocaliser rapidement, notamment grâce au soutien de la communauté.

« Autant j’ai pleuré mon salon qui a brûlé, autant je pleure le monde qui nous aide » — Une citation de Christian Tourigny Poirier

Le feu n'était pas encore entièrement éteint que Christian Tourigny Poirier et son conjoint Stéphane Pouliot tentaient de dénicher un nouvel endroit pour leur commerce.

Le lendemain de l’incendie, nous étions un peu déboussolés. Samedi [le 16 avril], nous nous sommes mis à la recherche de nouveaux locaux. Nous avions quelques offres. Ce n’est pas évident parce qu’il n’y a pas tant de locaux disponibles au centre-ville à Val-d’Or , raconte-t-il.

Plusieurs entreprises ont rapidement offert leurs services afin que le salon de coiffure soit réaménagé le plus vite possible dans ses nouveaux locaux, fait remarquer Christian Tourigny Poirier.

On a appelé Trem-Nor, ils nous ont aidés en nous donnant un rabais et en embarquant tout de suite dans le projet. On a aussi Bélanger Électrique qui nous a offert les matériaux électriques gratuits. Trans-Décor nous a aidés avec les affiches et la pancarte est déjà installée. Tout le monde a embarqué super vite dans notre projet pour nous aider , relate le copropriétaire.

Le nouvel emplacement des Barbiers Euphoria. Photo : Gracieuseté / Christian Tourigny Poirier

Le soutien de la population, qui s’est manifestée dès les premiers instants du brasier, impressionne Christian Tourigny Poirier.

On a tellement eu de beaux encouragements. Le monde était vraiment derrière nous. J’ai même une dame qui m’a crié sur la rue que Val-d’Or était derrière moi. Ça fait chaud au cœur , se réjouit-il.

Avenir de l’immeuble incendié

Le propriétaire de l’édifice détruit par les flammes confirme qu’il a l’intention de le reconstruire.

L’édifice détruit par les flammes devrait être reconstruit, confirme son propriétaire, Francis Boivin.

C’est sûr que je vais essayer de reconstruire le plus vite possible, mais il y a des délais avec les contracteurs , spécifie-t-il.

La Sûreté du Québec considère l’incendie comme étant criminel. Elle demande d’ailleurs à quiconque qui aurait des informations en lien avec l’événement de contacter la Centrale d'information criminelle de la SQ au 1 800 659-4264.