Cinq ans après l’incendie, l’usine de Miscou se réinvente

Détruite par un incendie en 2017, elle fut reconstruite au même endroit et selon le même modèle, mais la santé financière et la productivité de l’usine qui n’ont jamais vraiment repris leur rythme de croisière.

L'ancienne usine Miscou Fish Products a brûlé en mai 2017. Photo : Radio-Canada / René Landry

Au bord du gouffre, une lueur d'espoir vient de naître pour cette entreprise.

En 2021, l’usine frôlait le point de non-retour. Une entreprise de Dieppe spécialisée en restructuration d’entreprise est alors entrée en scène.

Des gens au travail à l'usine de transformation des produits de la mer Miscou Fish Products, au Nouveau-Brunswick, le 21 avril 2022. Photo : Radio-Canada

Quand l’usine a été reprise au mois de juillet, on était à une journée pour que le prêteur ne mette pas l’usine en faillite , se rappelle le cofondateur de la firme e6 International, Sébastien Boudreau.

C’était vraiment important de changer l'image, de changer la direction complète de l’entreprise , dit-il. S’assurer que les gens comprennent que ça ne fonctionnerait plus comme ça fonctionnait par le passé.

Un conseil d’administration a été créé. On a sorti de sa retraite l'ancienne contremaîtresse de l'usine, Rina Benoit.

L’année passée au mois de mai, les deux personnes qui étaient présentes ici, qui étaient censées faire la saison du homard, ont décidé de partir. Ça fait qu’ils m’ont contacté , dit Mme Benoit.

Les défis sont énormes, relatent les nouveaux gestionnaires.

Mardi, on n'avait même pas de crabe. Zéro crabe de disponible déclare Sébastien Boudreau.

Les relations avec l’industrie ont tellement été sabotées, ou ont tellement été détruites dans le passé que personne dans l’industrie ne voulait même donner du crabe à Miscou , affirme-t-il.

Sébastien Boudreau, cofondateur de la firme e6 International. Photo : Radio-Canada

Mardi matin, j’ai fait comme toute personne doit faire. J’ai mis mes bottes de travail et je suis allé sur le quai de Shippagan. Puis on a été rencontrer des gens , raconte M. Boudreau. Puis il y a quelqu’un qui nous a fait confiance.

La production a repris à l'usine, où travaillent une centaine de personnes de la région.

Des travailleurs de l'usine de transformation des produits de la mer Miscou Fish Products, au Nouveau-Brunswick, le 21 avril 2022. Photo : Radio-Canada

On a le support de plusieurs pêcheurs , affirme Sébastien Boudreau. C’est beau de voir comment une communauté qui se tient peut finir par opérer, rouvrir une usine comme ça, malgré tous les défis qu’il y avait à relever.

Avec une belle usine comme ça, on ne peut pas la laisser tomber. Faut que le monde de la Péninsule et des environs, faut qu’ils nous aident. On en a vraiment besoin , lance Rina Benoit.

D’après le reportage de Mario Mercier