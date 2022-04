Des futurs cuisiniers de Mashteuiatsh reçoivent leur diplôme

Les 11 finissants de la communauté de Mashteuiatsh au diplôme d’études professionnelles en cuisine, ont tenu un brunch de graduation dimanche matin à Roberval. Ce repas a clôturé leur formation de moins d’un an dans les cuisines du château Roberval. Ils ont pu présenter leurs apprentissages à une centaine de convives.

« C'était mon rêve depuis longtemps d'avoir ce diplôme-là », admet avec beaucoup d'émotion la finissante, Stéphanie Dominique, rencontrée dimanche à Roberval.

Les élèves ont débuté la formation en septembre 2021. Cette nouvelle approche pédagogique tenait compte des réalités autochtones en priorisant et en respectant les semaines culturelles, selon la directrice de l’unité éducation et main-d’œuvre de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, Nathalie Larouche.

La formation était donnée à proximité de la communauté, puisque l’enseignant désigné se déplaçait au quotidien pour l’enseignement.

Le processus de la Reconnaissance des acquis et des compétences (RAC) est une formule adaptée à notre clientèle et à notre culture. C’est une condition gagnante pour atteindre la réussite de chacun des étudiants et nous en avons une belle preuve avec nos 11 finissants. , a mentionné Nathalie Larouche.

La classe finissante est le fruit d’un partenariat entre le Centre de formation professionnelle Jonquière (CFPJ) et Pekuakamiulnuatsh Takuhikan. Photo : Radio-Canada / Béatrice Rooney

La classe finissante est le fruit d’un partenariat entre le Centre de formation professionnelle Jonquière (CFPJ) et Pekuakamiulnuatsh Takuhikan qui a vu le jour dans le cadre d’un appel de projets du programme de partenariats postsecondaires 2020-2021 par le Conseil en éducation des Premières Nations. Pour les deux parties, cette première expérience est un succès.

Ils avaient des compétences déjà en cuisine, d'expériences professionnelles ou avec d'autres formations, mais c'était difficile pour plusieurs d'aller chercher ce qui leur manquait de formation pour avoir leur DEP. C'est pour ça que nous avons fait le partenariat avec le CFP Jonquière pour rapprocher la formation , a alors indiqué l'agent d'accompagnement Thomas Casavant.

Il s’agit d’un premier partenariat entre le Centre de formation professionnel de Jonquière et la communauté. Une autre cohorte de ce genre n’est pas prévue pour le moment, mais le CFPJ est ouvert à répéter le partenariat.

Selon un reportage de Béatrice Rooney.