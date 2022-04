La gastro-entérite frappe une résidence pour aînés de Magog

C'est un gros surplus d'ouvrage , explique le propriétaire Benoît Brouillard. Il faut faire de la désinfection massive dans la résidence. Et quelques employés sont tombés au combat, donc ça met de la pression sur le personnel en place , ajoute-t-il.

Le propriétaire de la résidence croit que l'éclosion tire à sa fin, alors qu'un seul nouveau cas a été déclaré au cours des dernières 24 heures.

M. Brouillard affirme néanmoins que les derniers jours ont été éprouvants pour les résidents et le personnel. Les gens sont déjà épuisés de la COVID et là on vit une autre éclosion c'est pas facile. Tout le monde se demande si on va s'en sortir un moment donné. On a quand même eu le personnel derrière nous , dit-il.

Près d’une vingtaine de résidents sont toujours en isolement en raison de la gastro-entérite. Ils peuvent en sortir 48 heures après leurs derniers symptômes.