L’Ontario annonce 14 M$ pour l’agrandissement des hôpitaux de la région de Muskoka

Le premier ministre Doug Ford a annoncé dimanche à Huntsville un investissement de 14 millions de dollars pour soutenir la modernisation et l’agrandissement des hôpitaux de la région de Muskoka.

L’argent servira à planifier le réaménagement graduel de deux établissements hospitaliers : l’Hôpital Memorial du district de Huntsville et l’Hôpital Memorial de Muskoka-Sud.

Le projet vise entre autres à ajouter plus de 50 lits au total dans ces établissements et à étendre les services, notamment en ce qui concerne la gestion des maladies chroniques et l'accès aux services de santé mentale.

La région grandit et il est temps d'accroître la capacité hospitalière. Les citoyens en ont besoin , a dit le premier ministre en conférence de presse.

C’est un grand jour pour Huntsville, Bracebridge, tout Muskoka et East Parry Sound. Un pas de géant a été franchi pour l’avenir de nos deux hôpitaux et des soins santé offerts aux résidents , ajoute Karin Terziano, la mairesse de Huntsville, dans un communiqué du gouvernement.

Les citoyens devront être patients

Selon le gouvernement, le Muskoka Algonquin Healthcare, qui gère les deux hôpitaux en question, dessert plus de 141 000 résidents, propriétaires de chalets et visiteurs de la région.

Les travaux devraient débuter dans 5 ou 6 ans, d'après la direction de Muskoka Algonquin Healthcare.

La porte-parole du Nouveau Parti démocratique NPD ontarien en matière de santé, France Gélinas, estime pour sa part que l’annonce est une bonne nouvelle pour les citoyens de la région, mais elle déplore le fait que celle-ci ne soit pas survenue plus tôt.

Ils font ça quelques jours avant le déclenchement des élections provinciales. Mais, c’est une demande qui date de plusieurs années , affirme-t-elle.

La députée de Nickel Belt déplore également le fait que les citoyens devront attendre avant de pouvoir profiter de la modernisation des établissements.

« Ce n’est qu’un pas sur un long chemin pour se rendre là où on devrait être. Pourquoi on attend aussi longtemps pour mettre nos hôpitaux à jour? » — Une citation de France Gélinas, porte-parole du NPD en matière de santé

Elle souligne que plusieurs petits hôpitaux, notamment dans le nord de la province, ont des besoins importants et attendent des investissements similaires.

À l'approche des élections provinciales, le gouvernement Ford multiplie les annonces dans le secteur de la santé. Des hôpitaux à Brampton, Barrie, Ottawa et Toronto, entre autres, ont aussi reçu du financement.