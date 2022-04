Les pêcheurs de homards du sud de la Gaspésie dans les derniers préparatifs

Les préparatifs vont bon train aujourd'hui pour un départ qui s'annonce sous grands vents, selon O'Neil Cloutier, directeur général du Regroupement des pêcheurs professionnels du sud de la Gaspésie et lui-même pêcheur professionnel.

La préparation des casiers, c’est ça qui est le plus long. Il faut appâter chacun des casiers selon certaines techniques pour que demain matin, après le premier voyage, tous puissent remplir leur bateau assez rapidement pour aller porter en mer à un rythme assez effréné de façon à éviter le plus possible le vent , explique-t-il.

Ce sont les pêcheurs des zones 20A et 20B qui pourront prendre la mer lundi. Les pêcheurs des autres zones de pêche de la Gaspésie, des Îles-de-la-Madeleine et de l'estuaire du Saint-Laurent prendront la mer d’ici le 16 mai.

O’Neil Cloutier s’attend d’ailleurs à ce que le prix du homard baisse au fur et à mesure que les zones de pêche ouvrent.

On nous dit que le prix va être bon, mais c’est tout ce qu’on nous dit , indique-t-il.

Le départ de la pêche est toujours un moment très attendu par les pêcheurs. Quelques nuages s'amoncellent toutefois à l'horizon, notamment l'augmentation d'environ 15 % de leurs coûts.

Salaires, carburant et équipement de pêche, tout a augmenté, selon O’Neil Cloutier qui cite aussi la suspension de la pêche au hareng et au maquereau, deux espèces utilisées comme appâts par les pêcheurs.

Les appâts qu’on utilise, qui sont quand même un coût important, sont rendus à 2 $ la livre. L’an passé, c’était 1,50 $ , constate-t-il.

Il assure que cette hausse des coûts ne se reflètera pas tant que ça dans le prix payé par le consommateur, mais affectera plutôt les revenus nets des pêcheurs.

La menace du phoque gris

O'Neil Cloutier craint aussi pour la pérennité de la pêche au homard.

Si rien n'est fait pour contrôler les populations de phoque gris qui décime les stocks de morue dans le golfe du Saint-Laurent, le pêcheur redoute que l'espèce se tourne à long terme vers les crustacés.

Remonté, O’Neil Cloutier déplore l’inaction du gouvernement fédéral à agir.

On a dit il y a 20 ans que le phoque gris allait s’attaquer aux espèces pélagiques après la morue. Et après le pélagique, parce qu’il ne restera rien à manger, le phoque va s’attaquer aux crustacés , prévient-il.

« Et vous connaissez la raison? C’est parce qu’un phoque, ça ne mange pas de roche. » — Une citation de O'Neil Cloutier, directeur général du Regroupement des pêcheurs professionnels du sud de la Gaspésie

L’industrie a d’ailleurs lancé une campagne de sensibilisation sur les conséquences de la surpopulation de l’espèce sur les stocks de poissons.

Depuis plusieurs années, la ressource est toutefois de plus en plus abondante dans la région en raison d'une rationalisation et une amélioration des pratiques de pêche, dans un contexte de changements climatiques.