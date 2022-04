La communauté russophone d’Ottawa se mobilise pour soutenir l’Ukraine

Vers 13 h, environ une soixantaine de personnes se sont mobilisées en soutien au peuple ukrainien.

« Un régime criminel »

Une ressortissante russe, dont on a préféré taire le nom pour protéger les membres de sa famille toujours en Russie, s’est présentée à la manifestation en brandissant une affiche sur laquelle ont pouvait lire un message enjoignant l’armée russe à suivre le bateau Moskva, le navire amiral russe de la mer Noire que Kiev dit avoir coulé la semaine dernière.

La femme installée au Canada depuis qu’elle est adolescente a pris les pancartes dimanche, pour dénoncer ce qu’elle qualifie de crime.

Avec ce qui se passe en Ukraine, c’est le crime. Le régime Poutine est complètement criminel, il y a des gens qui meurent tous les jours. Je vais être honnête, je pleure tous les soirs chez moi avant d’aller au lit , a-t-elle dit émue.

L'événement, selon un des organisateurs de l’événement, Dmitry Lytov, est une tentative non seulement d'admettre la culpabilité, mais aussi de résister à la tentative de Poutine de parler au nom de toute la communauté russophone du monde.

Dmitry Lytov, un des organisateurs du rassemblement. Photo : Radio-Canada

De nombreux Canadiens russophones, dont beaucoup viennent de pays postsoviétiques autres que la Russie, par exemple du Bélarus, se sentent honteux et terrifiés par le développement des événements, car des soldats russes qui parlent la même langue tuent des innocents en Ukraine , a-t-il indiqué.

« On tue le peuple fraternel, on tue les Ukrainiens. Il n’y a plus de confiance. » — Une citation de Dmitry Lytov, organisateur

Le but de ce rassemblement avait aussi pour but de rapprocher et de bâtir des ponts entre les deux communautés, ajoute l’organisateur, puisque plusieurs Russes établis à Ottawa sont conscients que les relations avec la communauté ukrainienne locale sont tendues et fragilisées en raison de la guerre qui fait rage.

Ce pont, je pense qu’il existe. Je vois qu’il y des groupes qui s’organisent. On organise de petits groupes d’aide pour récolter du financement, pour envoyer des médicaments et c’est mélangé. Il y a des Russes et des Ukrainiens , a déclaré une ressortissante russe.

Le drapeau blanc-bleu blanc, symbole de paix

Lors de la manifestation, des drapeaux de couleur blanc-bleu blanc ont flotté au vent, un symbole de résistance à cette guerre en Ukraine.

Des participants ont redessiné le drapeau russe, en remplaçant le rouge, qui évoque le sang, par du blanc, couleur de la paix.

Le drapeau russe a été redessiné par des manifestants pour remplacer le rouge, qui évoque le sang, par du blanc, couleur de la paix. Photo : Radio-Canada

Avec les informations de Charles Lalande