La victoire d’Emmanuel Macron saluée à l’internationale

Dans une publication sur Twitter, le premier ministre canadien Justin Trudeau a félicité M. Macron pour sa réélection, affirmant avoir hâte que le Canada et la France poursuivent leur travail sur des enjeux importants comme la défense de la démocratie, à la lutte aux changements climatiques et à la croissance économique pour la classe moyenne .

Sur la scène provinciale, le premier ministre du Québec, François Legault, a dit avoir hâte de poursuivre le travail entamé avec le président réélu, ajoutant qu’il était fier de la relation du Québec avec la France .

De nombreux dirigeants européens ont également salué avec enthousiasme cette deuxième victoire - plus étroite qu’en 2017 - de M. Macron face à sa rivale qui disait vouloir construire une Europe des nations .

Chaleureux bravo, cher Emmanuel Macron. En cette période tourmentée, nous avons besoin d'une Europe solide et d'une France totalement engagée pour une Union européenne plus souveraine et plus stratégique. Nous pouvons compter sur la France cinq ans de plus , a déclaré le président du Conseil européen, Charles Michel.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, s'est également réjouie de ce résultat : cher Emmanuel Macron, toutes mes félicitations pour votre réélection à la présidence de la République [...]. Ensemble, nous ferons avancer la France et l'Europe.

L’Allemagne voisine, principal moteur de l'économie européenne, se félicite également de ce second quinquennat pour Emmanuel Macron. Le chancelier allemand Olaf Scholz - premier chef d'État avec lequel s'est entretenu le président français après sa victoire - a qualifié cette réélection de signal fort en faveur de l'Europe .

Même son de cloche en Italie, où le chef du gouvernement, Mario Draghi, a décrit la victoire d'Emmanuel Macron de magnifique nouvelle pour toute l'Europe.