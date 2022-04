La progression d’Internet haute vitesse se poursuit dans le Nipissing

Le député fédéral de Nipissing-Témiskaming, Anthony Rota, a annoncé un investissement de près de 13 millions de dollars dans l'aménagement d’infrastructures destinées à fournir Internet haute vitesse à six municipalités du Nord de l’Ontario.

Le communiqué de presse rendu public jeudi par le bureau du député Anthony Rota fait état d’un projet qui va permettre à plus de 2400 foyers supplémentaires d'avoir un meilleur accès à Internet haute vitesse.

Cette expansion de l’accès à Internet haute vitesse, qui sera offert par Bell Canada, aura lieu dans les municipalités d'Astorville, de Bonfield, de Calvin, d'East Ferris, de Mattawa et de Rutherglen.

Selon M. Rota, l’amélioration du service Internet dans la région va permettre aux entreprises locales de profiter du virage numérique.

Anthony Rota est député fédéral de Nipissing-Témiskaming. Photo : Radio-Canada / Zacharie Routhier

L'accès à Internet haute vitesse dans la région est une revendication depuis plusieurs années et, selon le député, ce manque d'accès a des implications non seulement pour les entreprises mais aussi pour les hôpitaux et pour l'apprentissage en ligne.

Cette annonce fait partie d’un montant total de 1,2 milliard de dollars prévu par le gouvernement fédéral pour les régions qui n’ont pas d’accès à une bonne connexion Internet haute vitesse.

Cette nouvelle réjouit Pauline Rochefort, mairesse de la municipalité d’East Ferris :

« C’est très important pour nous parce que ça va créer un réseau de fibre optique, alors ça met en place de l’infrastructure. Pour nous particulièrement à East Ferris, il y a le projet de nouveau centre médical qui va ouvrir dans quelques mois, alors c’était très important d’avoir un bon accès à Internet pour nos médecins. » — Une citation de Pauline Rochefort, mairesse de la municipalité d’East Ferris

Pauline Rochefort est mairesse de la municipalité d'East Ferris. Photo : Radio-Canada / Francis Beaudry

En tant que mairesse de la municipalité, elle a elle-même eu l’occasion de goûter aux effets d’une mauvaise connexion Internet dans l’exercice de ses fonctions.

Parfois, j’ai été déconnectée de vidéoconférences, j’ai dû aller chercher le numéro de téléphone, donc je comprends que ça complique la vie pour les citoyens, les entreprises et les étudiants , ajoute-t-elle.

Mme Rochefort croit que des amendements récemment apportés par le gouvernement provincial à la loi qui soutient l’expansion d'Internet et des infrastructures vont permettre de s’assurer que l'arrivée du service dans la région ait lieu dans les délais prescrits.