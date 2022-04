Le festival River & Sky annonce ses têtes d’affiche

La 14e édition du festival, qui se déroulera du 21 au 24 juillet au Fisher's Paradise, a annoncé que d'autres groupes devant être ajoutés dans les semaines à venir.

Le groupe Pink Mountaintops sera la tête d'affiche du jeudi 21 juillet. Le groupe torontois Austra sera la tête d'affiche du vendredi, et le groupe grunge torontois Dilly Dally occupera la scène principale samedi.

La directrice générale du festival, Abigail Cassio, qui en est à sa première année complète à la tête du festival, a ajouté que les preuves vaccinales ne seront pas requises cette année.

Comme les choses ont maintenant changé et que le taux de vaccination au Canada a augmenté, nous nous sentons à l'aise de ne pas exiger une preuve , a déclaré Mme Cassio.

Je suis plus qu'excitée de pouvoir accueillir à nouveau notre communauté, dans une capacité plus normale! Nous avons beaucoup de grands groupes canadiens et je pense qu'il y a quelque chose pour tout le monde dans la programmation de cette année , a déclaré Mme Cassio dans un communiqué de presse.

Les autres groupes qui se produiront à River & Sky sont :

OMBIGIIZI

Murder Murder

Young Guv

Tush

Frankie and the Witch Fingers

Ami Dang

Badge Époque Ensemble

Wine Lips

Casper Skulls

Ouri

Yoo Doo Right

Bodywash

Choses Sauvages

Des zones de camping où le port du masque sera obligatoire seront désignées. Ailleurs, le port du masque ne sera pas obligatoire mais encouragé.

Avec les informations de CBC News