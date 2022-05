Faire de sa passion, son métier : l’exemple de Max Rosen avec l’Atlético Ottawa

J'ai fait des recherches et on aurait dit que c'était trop beau pour être vrai. C'est un programme basé en Suisse avec six mois de cours en ligne, trois mois de stage et trois mois de cours en personne pour le dernier module , explique-t-il.

Le jeune homme de 28 ans, aujourd'hui gestionnaire de comptes avec l'Atlético Ottawa, a d'abord fait un stage au Brésil avec NewC, une compagnie qui aide les grands clubs de soccer à s'adapter à l'ère numérique. Là-bas, il a œuvré de près avec le Palmeiras, le club de soccer brésilien le plus titré de l'histoire.

Ce que j'ai appris? J'ai appris le Portugais, j'ai appris comment un système d'accès de contrôle d'une billetterie fonctionne, mais ce que je retiens le plus de ça, c'est que c'était le premier pas dans le côté professionnel de ma vie , raconte celui qui est désormais très fier de parler couramment une 3e langue.

Après l'Amérique du Sud, est venu un séjour au Portugal avec le SL Benfica, qui compte 14 millions de partisans à l'échelle planétaire.

Des belles choses se sont passées. Grâce à ça, je suis allé voir un match en direct du stade de Benfica, j'ai vu un match de Ligue des champions au stade et je me suis fait des amis pour le reste de ma vie , souligne M. Rosen.

Retour au bercail

Après ces expériences uniques outre-mer, celui qui a grandi à Cantley a voulu retrouver la région de la capitale nationale. Avec l'Atlético Ottawa, il est responsable d'établir des partenariats avec d'autres entreprises.

Présentement, ma partie préférée, c'est de créer du revenu pour le club. Je suis très fier de le faire, je me sens important , confie le principal intéressé.

L'une des tâches de Max Rosen les jours de match consiste à encadrer les jeunes qui marchent aux côtés des joueurs lors de la cérémonie protocolaire. Photo : Radio-Canada / Ismaël Sy

Les jours de match, Max Rosen s'occupe des jeunes mascottes, ces enfants qui rêvent de faire le saut chez les professionnels un de ces jours.

« Tout le monde idolâtre les joueurs puis c'est normal, ce sont eux qui créent de la magie sur le terrain, mais en étant un travailleur, mes idoles sont habituellement les présidents des clubs. » — Une citation de Max Rosen, gestionnaire de comptes avec l'Atlético Ottawa

Le Cantléen ne sera probablement pas président demain matin, mais il voit déjà grand.

Pour moi, la prochaine étape, ce serait de rester dans la famille de l'Atlético, mais à Madrid , avoue-t-il. Fernando, le PDGprésident-directeur général , m'a déjà donné l'idée qu'il y aura une opportunité d'aller à Madrid un jour. Juste ça, ça me motive beaucoup à rester ici, travailler fort, me prouver et éventuellement, aller à la prochaine étape .

D'ici là, Max Rosen espère inspirer d'autres jeunes à entreprendre les démarches nécessaires pour faire de leur passion, leur métier.