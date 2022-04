Une école pour se préparer aux techniques de survie à l’apocalypse à Edmonton

Un ancien militaire et ambulancier, Greg Gorecki, a développé une expertise de réflexes de survie. Il transmet désormais ses compétences particulières au sein de son école de préparation à des événements extrêmes et à l'apocalypse, à Edmonton.

La formation de deux jours couvre une multitude de sujets sur la survie. Une journée se déroule à l’intérieur et le reste du temps se passe dans la nature du lac Cooking, à l’est d’Edmonton.

Durant une fin de semaine, les participants apprennent à faire des feux, lire une boussole ou construire des abris. Les sutures et tourniquets sont abordés dans le cours de premiers soins. Les participants apprennent aussi à survivre à une attaque nucléaire.

Pour Greg Gorecki, ces compétences sont utiles dans des situations comme un désastre naturel ou un événement extrême, comme l’apocalypse.

Greg Gorecki s’est adjoint l'aide de deux instructeurs pour donner la formation. Dallas est un ancien militaire des forces spéciales tandis que Jason est un expert du plein air doublé d’un spécialiste de mécanique générale.

Le logo de l’école abonde d’ailleurs dans cette voie apocalyptique avec tête de mort qui trône au milieu d’une feuille d’érable en arrière-plan.

Greg Gorecki constate que plusieurs participants s’intéressent au cours de survie à cause d'événements mondiaux comme la pandémie et la guerre en Ukraine. Certains s’inquiètent de ce qui se passe , explique-t-il. D’autres prennent [la formation] pour ce que c’est et souhaitent être mieux préparés.

L’idée d’une école a été conceptualisée à la fin 2020, mais le projet a été mis sur pause à cause de la pandémie. Le premier cours a eu lieu en mars, un autre est prévu le 30 avril.

Se préparer au pire

Pour l’une des participantes, ce sont les feux de forêt de Fort McMurray qui l’ont fait réfléchir. Jasmine Fulks est psychologue, elle a travaillé avec des survivants des feux. Un constat commun fort en est ressorti.

Ce qui est revenu le plus souvent avec les gens avec lesquels j’ai travaillé c’est à quel point ils n’étaient pas préparés.

Nous en rions aujourd'hui , dit-elle. Dans cette situation, on prend ce qu’on peut quand on peut l’agripper. Une femme a saisi une tête d’orignal empaillée parce que quand on est en fuite ou qu’on lutte, on ne pense pas rationnellement.

Désormais, Jasmine Fulks a une trousse de premiers soins et un sac d’urgences qu’elle espère ne jamais avoir à utiliser, mais cela la rassure.

Pour elle, dans une perspective psychologique, pouvoir dire qu’on est capable d’allumer un feu aide à prendre soin de soi. Selon Jasmine Fulks, toutes ces compétences aident les gens à construire leur confiance en soi.

Avec des informations d'Emily Fitzpatrick