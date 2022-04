Une nonagénaire établit des records mondiaux à la nage à Sherbrooke

Le Championnat québécois des maîtres nageurs s'est déroulé cette fin de semaine au Centre sportif de l'Université de Sherbrooke. La doyenne de la compétition, Judith Oliver, âgée de 90 ans, a battu plusieurs records du monde à la nage papillon et à l'épreuve du 200 m 4 nages.

La directrice de rencontre du Championnat des maîtres, Anne Lessard, se réjouit de ces résultats. Judith a [notamment] fait des records mondiaux au 50 m papillon et au 100 m papillon pour la catégorie des 90 ans et plus. C'est exceptionnel de voir des gens de ce calibre se dépasser sans cesse , dit-elle.

La compétition s'est déroulée du 22 au 24 avril. Photo : Radio-Canada / Bertrand Galipeau

Des athlètes de 20 à 90 ans ont pris part aux différentes épreuves de la fin de semaine.

Au total, 178 nageurs de 31 clubs y ont compétitionné. C'est vraiment très festif. Ces événements sont rendus possibles par le travail de beaucoup de bénévoles , souligne Anne Lessard.

Ce championnat est encadré par la Fédération de natation du Québec.