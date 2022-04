La MRC de Témiscamingue en campagne de promotion à Montréal

Cette fois-ci, elle compte s'afficher prochainement à Montréal, sur de grands panneaux publicitaires et les BIXI, le système de vélos en libre-service.

La campagne publicitaire et promotionnelle fait partie d'une stratégie que mène la MRC pour se faire connaître.

Elle vise plusieurs catégories de la population, explique la préfète Claire Bolduc.

Là on va s'adresser de façon très ciblée à nos clientèles cibles qu'on avait identifiées. Les jeunes professionnels, les jeunes familles, les personnes qui sont originaires du Témiscamingue, qui sont allées étudier à l'extérieur et on s'identifie dans des créneaux ou ces personnes-là ont envie de venir au Témiscamingue , rappelle la préfète.

Par exemple les grands panneaux publicitaires à certains endroits stratégiques vont parler du Témiscamingue en lançant l'invitation. On va être affiché sur les BIXI à Montréal pendant 4 ou 5 semaines. La promotion qui sera associée au BIXI sera celle du Témiscamingue. Les amateurs de grands espaces qui sont susceptibles d'avoir envie de se reconnecter avec la nature et de choisir le territoire témiscamien comme lieu d'établissement. Par le BIXI on peut aussi rejoindre cette clientèle-là , indique Claire Bolduc.

La MRC compte aussi sur une campagne média. On a également retenu des encarts publicitaires dans les grands médias montréalais, mais sur des aspects qui vont vraiment rejoindre les gens pour qui l'ADN du Témiscamingue résonne. Les gens épris de nature qui cherchent un milieu de vie plus petit , fait savoir la préfète.

La MRC a alloué un budget de plus de 200 000 $ pour sa campagne de promotion.