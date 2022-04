Surcroît de popularité pour un pub de Prince George qui a gardé la preuve vaccinale

Le Dr Daryl Leiski, un médecin qui est aussi le propriétaire de la brasserie et distillerie CrossRoads, dit avoir décidé de maintenir le passeport vaccinal après avoir consulté ses employés.

Je pense que c’est important de garder nos clients en sécurité et de leur donner un endroit où ils peuvent être certains que tout le monde est vacciné , avait-il dit au moment d’annoncer la décision de son établissement en marge de la levée des restrictions sanitaires, le 8 avril.

S’il s’attendait à voir sa clientèle s’évaporer à cause de la mesure, le propriétaire a plutôt vu la popularité de son commerce augmenter. Nous sommes plus occupés que jamais , se réjouit-il.

J’avais vraiment sous-estimé le nombre de personnes qui préfèrent se rendre dans un endroit où la preuve vaccinale est encore exigée.

Offrir un endroit sûr

Au moment d’annoncer la levée des mesures sanitaires en raison du taux de vaccination élevé, la médecin hygiéniste en chef de la Colombie-Britannique, Bonnie Henry, avait précisé que les commerces pouvaient maintenir certaines mesures en fonction des besoins de leurs clients et de leurs employés.

Daryl Leiski dit avoir reçu plusieurs messages d’encouragement et de remerciement de sa clientèle pour avoir maintenu l’obligation de présenter une preuve vaccinale.

Selon lui, plusieurs d’entre eux veulent aller au restaurant, mais se sentent plus en sécurité s’ils peuvent le faire dans un environnement où ils savent que tout le monde est vacciné.

La mesure ne fait pas que des heureux

Si la réaction au maintien du passeport vaccinal a été généralement positive, certaines personnes ne se sont pas gênées pour exprimer leur mécontentement.

Ainsi, CrossRoads a fait l’objet d’évaluations négatives en ligne formulées par des personnes qui viennent d’aussi loin que le Texas. Un petit groupe de manifestants s’est aussi rassemblé devant le commerce à bord de véhicules et ont klaxonné pour faire connaître leur opinion.

Malgré tout, Daryl Leiski sent que le soutien à l’exigence d’une preuve vaccinale est plus fort que l’opposition parmi ses clients.

La mesure sera maintenue jusqu’au 2 mai et sera revue en fonction des dernières données sur la propagation de la COVID-19.

Je n’aime pas me démarquer et ce n’était pas une décision facile à prendre, mais ma plus grande responsabilité reste celle du médecin et du leader au sein de la communauté , note-t-il.

