Les syndiqués de Bombardier refusent l’offre patronale

Les employés syndiqués de Bombardier aéronautique de la région de Montréal ont rejeté la plus récente offre patronale à 99,6 % lors d'un vote tenu dimanche matin en assemblée générale au Palais des congrès.

Le comité de négociation des travailleurs représentés par la Section locale 712 de l'Association internationale des machinistes et des travailleurs et des travailleuses de l'aérospatiale (AIMTA) avait recommandé le rejet de l'offre.

Selon un communiqué transmis par l'Association internationale des machinistes et des travailleurs et des travailleuses de l'aérospatiale AIMTA , ce sont les offres salariales qui ne font pas l'affaire des travailleurs. Bombardier offrirait des augmentations de salaire de 2,5 % pour la première année, puis de 2,25 % pour les deux dernières années d'une convention collective de trois ans.

À la suite de ce refus, les syndiqués ont accordé un mandat de grève à leurs représentants avec un taux d'appui de 98,8 %.