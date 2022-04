Des consultantes en lactation pour favoriser l’allaitement au Saguenay-Lac-Saint-Jean

En décembre, Anny-Pier Tremblay est devenue la première à offrir ses services après avoir obtenu sa certification. Depuis, elle accompagne les mamans qui accouchent à l'hôpital d'Alma. La consultante, c’est la spécialiste de la lactation , explique celle qui est aussi la directrice de Nourri-Source .

Les mamans ont pu compter sur l'expertise d'Anny-Pier Tremblay, consultante en lactation depuis décembre et directrice chez Nourri-Source. Photo : Radio-Canada / Mélissa Paradis

Elle va collaborer avec les médecins et les spécialistes qui entourent la maman. On y va beaucoup dans la prévention des problématiques que la maman pourrait avoir au niveau médical. C’est aussi la deuxième, troisième ligne, donc [ on traite ] les problématiques d’allaitement qui sont plus importantes , ajoute-t-elle.

En 2020-2021, 68 % des bébés de la région étaient allaités lors du premier passage d'une infirmière du CLSC à la maison selon les données du CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Pour la même période, la moyenne québécoise était de 82 %.

Leyla Gilbert donne le sein à sa petite Béatrice, quatre mois. Si l'allaitement semble si naturel aujourd'hui, son expérience a été plutôt difficile avec son premier enfant. Photo : Radio-Canada / Melissa Paradis

Pour la coordonnatrice de Triolait, Karine Bélanger, l'absence de ressources spécialisées a découragé plusieurs femmes de donner le sein. Le manque de modèles aussi. C'est sûr que si tu n’as pas vu personne allaiter, tu n'auras peut-être même pas l'idée de le faire, explique Karine Bélanger. Tu vas penser naturellement à un autre mode d’alimentation et on ne peut pas juger ça parce qu’il manque vraiment de belles histoires d’allaitement positives ,croit-elle.

Cet automne, la majorité des consultantes en lactation proviendra du CIUSSS qui, en collaboration avec la Fondation de ma vie, a choisi de former des professionnelles en périnatalité pour améliorer le bilan régional.

Ce Uniprix d'Alma est l'un des 300 lieux de la route du lait à offrir au minimum une chaise à une maman qui doit allaiter. Photo : Radio-Canada

Et pour favoriser l'allaitement au retour à la maison, la santé publique et plusieurs organismes communautaires ont mis sur pied une route du lait il y a quelques années. Grâce à une application mobile, les mamans sont en mesure de trouver les endroits publics où elles peuvent donner le sein en toute quiétude.