James Barker Band et The Reklaws au premier festival LASSO à Montréal

Le festival Lasso a dévoilé douze artistes supplémentaires à sa programmation inaugurale cette semaine, dont les groupes James Barker Band et The Reklaws. Ce nouveau rendez-vous country aura lieu les 12 et 13 août au parc Jean-Drapeau à Montréal.

Le James Barker Band, qui montera sur scène le premier jour, a notamment remporté le prix JUNO de l’album country de l’année en 2018 pour son album Chills.

Il a récemment sorti le titre New Old Trucks avec Dierks Bentley, qui est l’une des têtes d’affiche déjà annoncée du festival, et qui jouera la même soirée.

Steven Lee Olsen, Alexandra Kay et la formation montréalaise Yesterday’s Ring seront aussi de la partie.

Le duo canadien The Reklaws et son succès Long Live the Night sera pour sa part en spectacle lors de la seconde journée du festival, aux côtés des étoiles montantes du new country Griffen Palmer, Madison Kozak et Phil G Smith.

Le festival LASSO, qui a été reporté deux fois en raison de la pandémie, se targue d’ailleurs d’être un tremplin pour la relève.

Nous sommes ravis d’offrir à nos artistes québécois et canadiens la chance de performer sur les mêmes scènes que certains des plus grands noms de la musique country actuelle , a déclaré par communiqué Nick Farkas, vice-président principal, programmation, concerts et événements pour evenko.

Parmi les artistes déjà annoncés, on retrouve en tête d’affiche Luke Bryan, en plus de Old Dominion, Ashley McBryde, Tenille Townes et Kelsea Ballerini parmi les artistes invités.

Les laissez-passer sont en vente sur le site du festival Lasso  (Nouvelle fenêtre) .