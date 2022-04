Danseur de ballet tué à Ottawa : « une des meilleures personnes »

À la mi-avril, un ancien danseur du Ballet royal de Winnipeg a été victime d’un homicide à Ottawa. Des proches se souviennent maintenant de lui pour son travail communautaire et sa contribution au monde de la danse canadienne.

Richard Rutherford avait 87 ans quand il a été retrouvé sans vie le 15 avril dans une résidence de la rue Smyth.

Un homme de 69 ans d’Ottawa a été accusé de meurtre au deuxième degré dans ce dossier.

Ce fut un choc important pour moi , lance Sarah Evans, une amie de M. Rutherford. Je pense que pour les gens qui le connaissaient bien, c’était difficile d’entendre ce qui s’est passé.

Celle-ci a travaillé avec M. Rutherford pendant cinq ans au sein du conseil d’administration du Monument canadien pour les droits de la personne, une fonction qui a occupé une grande partie de la vie du danseur.

Il a travaillé pour obtenir des plaques avec des langues autochtones sur le monument de la rue Elgin et pour qu’une troupe de danse s’y produise chaque année.

Il était l’une des meilleures personnes que j’ai connues dans ma vie , souligne Mme Evans.

De gauche à droite, Rutherford, Evans et George Wilkes - l'un des fondateurs du Monument canadien pour les droits de la personne - devant la sculpture sur la rue Elgin. Photo : Courtoisie : Sarah Evans

Elle se rappelle avoir discuté avec lui de sa vie alors qu'il a grandi dans le sud des États-Unis avant de déménager à New York puis à Winnipeg avant de se retrouver à Ottawa, où il aura passé une partie importante de sa vie.

Une chose qui m’a frappé, c’est à quel point il était attaché au Canada et les endroits où il a vécu — et à quel point il aimait Ottawa et les gens qui y vivaient , mentionne Mme Evans. Il était très connecté à la communauté.

Depuis sa mort, elle a envoyé des courriels à d’autres de ses amis pour entendre des histoires et savoir comment ils se souviennent de lui.

Il voulait toujours que les autres réussissent. Il était très discret , dit-elle, tout en ajoutant que M. Rutherford donnait son soutien au milieu culturel et communautaire.

Élever les normes au Ballet royal de Winnipeg

Le directeur artistique et président-directeur général du Ballet royal de Winnipeg, André Lewis, a rencontré M. Rutherford en 1975. Il faisait alors son entrée à l’école de ballet.

À l’époque, M. Lewis parlait seulement français. Il raconte que M. Rutherford, qui était directeur associé, était très patient avec lui. Ils ont fini par travailler ensemble pendant deux ans.

Il était vraiment très courtois [...] et très positif , a-t-il mis de l'avant en entrevue à l’émission All In A Day de CBC.

Richard Rutherford lors d'une performance de Five Over Thirteen en 1970. Photo : Martha Swope/Ballet royal de Winnipeg

Richard a permis d’élever les standards de l’organisation par la qualité — certainement de sa danse — et plus tard, par la qualité de sa formation.

M. Lewis n’avait vu que des vidéos de M. Rutherford à l’époque où il était danseur.

Il avait certainement de la vitalité. Il avait certainement une présence sur la scène. Il était vraiment un très bel homme , poursuit M. Lewis. Vous pouviez dire tout de suite à quel point il aimait connecter avec le public.

M. Rutherford a finalement déménagé à Ottawa, occupant un emploi au Conseil des arts du Canada.

Les deux hommes ont toutefois gardé contact alors que M. Rutherford revenait au Ballet royal de Winnipeg pour des événements. Chaque fois que M. Lewis venait danser à Ottawa, M. Rutherford rencontrait les danseurs en coulisse.

Ils se sont vus pour la dernière fois avant la pandémie de COVID-19, affirme M. Lewis.

Avec les informations de CBC