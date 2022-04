L’autoroute 20 à Drummondville devrait rouvrir en fin de soirée

On a fait l’excavation, le remblaiement, puis on va pouvoir compacter les sols. Par la suite, on va pouvoir asphalter à nouveau pour rouvrir, on le souhaite, en fin de soirée , explique le porte-parole du MTQ Louis-André Bertrand.

Rappelons qu'un risque d'affaissement a forcé la fermeture de l'autoroute 20 de façon préventive dans les deux directions à la hauteur de la sortie 181, soit le boulevard Foucault à Drummondville. Des travaux d'excavation ont mené à l’apparition de trois trous d'environ 1 mètre de diamètre et de profondeur.

Il y a un pont d’étagement à côté qui n’est pas du tout impacté. C’est vraiment au niveau de la chaussée où des travaux de forage pour l'installation d’une conduite d'aqueduc ont été effectués par une entreprise indépendante , précise Louis-André Bertrand.

Le MTQ recommande aux automobilistes d’éviter le secteur.